Ludovic Orban a făcut anunțul despre mărirea salariilor la profesori. Le va da 25%

Într-un interviu pentru Digi 24, Ludovic Orban a explicat că salariile profesorilor nu au crescut din lipsa banilor. Premierul a mai dezvăluit că se făcuse un plan la nivelul anului 2022, cu o creștere de 25%.

Ludovic Orban a făcut anunțul despre mărirea salariilor la profesori

„Vă dați seama că dacă am fi avut bani am fi crescut salariile profesorilor, era o creștere anticipată. Se făcuse un plan la nivelul anului 2022 cu 25%. Nu am avut resurse efectiv să susținem această creștere, pe fondul unei contracții a economiei și a trebuit să facem față și altor cheltuieli. Creșterea pensiilor, a trebuit să susținem și dublarea etapizată a alocaţiilor. Nu se pot dubla nici alocaţiile dintr-o dată.

Noi trebuie să ținem cont de cum se va relua economia, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă, dacă vom crește prea mult cheltuielile, se întoarce împotriva întregii populații. Dacă ne degradează agențiile de rating, ne vom împrumuta din ce în ce mai scump, la un moment dat nu ne vom mai putea împrumuta și nu vom mai face față niciunui fel de cheltuieli, nici sociale, nici cu salarizarea. Văd oameni politici care și acum vând iluzii, nu se poate așa ceva. Noi am fost mai degrabă atenți să susținem economia, să apărăm locurile de muncă, să susținem angajații, să susținem firmele. Numărul de angajați din 15 august era cu 7400 mai mare decât în ianuarie”, a declarat Ludovic Orban.

”Virusul nu dispare”

Întrebat și dacă economia României va putea face faţă în cazul în care pandemia de coronavirus se va prelungi şi în anul viitor, Ludovic Orban a spus că, în condiţiile actuale, desfăşurarea unei vieţi aproape normale nu este deloc una imposibilă.

„Se vede că previziunile inițiale, că vor fi valuri, nu prea s-au adeverit. Virusul nu dispare, iar dacă nu sunt luate măsuri, se răspândește iarăși. Trebuie să ne obișnuim să traim cu virusul, până apare un vaccin. Ce e așa complicat să țin masca în spații închise, să nu stau prea aproape de alți oameni, să mă spăl și să mă dezinfectez. Nu e așa complicat, e vorba de minima atenție”, a mai explicat premierul.