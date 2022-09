Lucruri mai puțin știute despre Regina Elisabeta. Deținea toate lebedele și delfinii din Marea Britanie și de ce nu a mers deloc la școală

Regina Elisabeta a murit joi, 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani, după șapte decenii de domnie istorică pe tronul Marii Britanii. Noul suveran al a devenit fiul ei cel mare, Charles, iar Prințul William, al treilea în ordinea succesiunii la tron, a devenit acum prințul moștenitor al Marii Britanii. Despre Regina Elisabeta a II-a s-a discutat foarte mult și în timpul vieții, publicul fiind fascinat mai ales despre curiozități în ceea ce privește viața și activitatea sa. Iată câteva lucruri mai puțin știute despre cel mai longeviv monarh al Marii Britanii.

9 cărți despre Regina Elisabeta

Regina Elisabeta a fost a fost cea mai longevivă regină a Marii Britanii. A urcat pe tron la data de 6 februarie 1952, la vârsta de 25 de ani, după moartea tatălui său, regele George al VI-lea.

Viața reginei Elisabeta a reprezentat o fascinație nu doar pentru poporul britanic, ci pentru întreaga lume, nu mai puțin de nouă cărți care tratează biografia Regina Elisabeta a II-a putând fi citite (‘Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch, de Sally Bedell Smith, Queen of the World: The Global Biography,’ de Robert Hardman, The Palace Papers: Inside the House of Windsor — the Truth and the Turmoil, de Tina Brown, ‘The Queen’s Speech: An Intimate Portrait of the Queen in Her Own Words,’ de Ingrid Seward, ‘Queen Elizabeth II: Portraits,’ de Cecil Beaton, ‘Philip and Elizabeth: Portrait of a Royal Marriage,’ de Gyles Brandreth, ‘Elizabeth and Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters,’ de Andrew Morton, ‘Ninety-Nine Glimpses of Princess Margaret,’ de Craig Brown, ‘All the Queen’s Corgis: The Story of Elizabeth II and Her Most Faithful Companions,’ de Penny Junor).

Curiozități și lucruri mai puțin știute despre Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii

Deși s-ar putea crede că nimic nu mai poate fi de aflat despre Regina Elisabeta a II-a, dat fiind multitudinea cărților care tratează aspecte din viața și activitatea sa, ei bine, cu siguranță mai sunt și altele de aflat. Despre lucruri mai puțin știute despre monarh, dar extrem de interesante, sau alte curiozități, vorbim și în acest articol.

Spre exemplu, puțini știu că Regina Elisabeta a II-a s-a născut în anul 1926 și nu a mers niciodată la școală. Căsătoria cu Prințul Philip a fost în anul 1947, iar tortul de nuntă a fost construit pe patru etaje, având o înălțime de 2,74 de metri.

În ziua nunţii însă, coroana ei i s-a rupt, iar bijutierul a venit imediat și a reparat coroana cu diamante, pentru a putea fi purtată la ceremonie.

La moartea Regelui George al VI-lea, tatăl Reginei Elisabeta a II-a a, pe 6 februarie 1952, aproximativ 300.000 de persoane au fost prezente la înmormântarea de la Westminster Hall.

O tradiție pe care a respectat-o Regina Elisabeta cu mare strictețe a fost mesajul de Crăciun. Ea s-a adresat populației în fiecare an de Crăciun, cu excepția anului 1969 atunci când a fost difuzat un documentar, Royal Family.

Fustele purtate de regina Elisabeta a II-a au un tiv construit cu foarte mare atenție tocmai pentru ca ele să nu se ridice în timpul unei rafale de vânt, iar manșetele sunt generos tăiate pentru a facilita gestul făcut cu mâna, atunci când trecea prin mulțime.

Numele real al reginei Elisabeta a II-a este Elizabeth Alexandra Mary și a fost regina a cincisprezece state suverane, cunoscute sub numele de Commonwealth.

A inventat o nouă rasă de câini și a condus fără permis

Câinii săi preferați erau din rasa corgi, dar puțini știu că ea a inventat o nouă rasă de câini, încrucişând corgi-ul său cu un teckel. Astfel a luat naştere rasa dorgi. Regina a deținut și un elefant, două țestoase uriașe, un jaguar și o pereche de leneşi. Animalele au fost primite cadou şi trăiesc în grădina zoologică din Londra.

De asemenea, regina Elisabeta a II-a a deținut toate lebedele și delfinii care înoată în apele Mării Britanii.În fiecare an realiza un recensământ pentru a număra păsările și pentru a verifica în ce stare sunt.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost sigura persoană din Marea Britanie care a putut conduce mașină fără să aibă permis de conducere.