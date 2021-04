Lucian Viziru, muncă grea în Germania. I-a spus lui Cătălin Măruță ce face ca să nu fie trimis înapoi în țară

Lucian Viziru a povestit despre viața în Germania și despre schimbările care s-au produs în toți aceștia șapte ani de când a părăsit România. Cum o duce fostul actor în această perioadă și care este ocupația de la moment?

Celebrul fost actor din cele mai urmărite telenovele românești din anii 2000 a luat o decizie radicală în urmă cu șapte ani. Acesta a decis să ia viața de la zero alături de familia sa, așa că a părăsit România.

Cel din urmă susține că s-a obișnuit cu viața din Germania, dar cel mai mult i-a luat să se deprindă cu corectitudinea și exigența nemților. Făcând o paralelă dintre cele două state, vedeta a mărturisit că aici se diferențiază foarte mult țara natală de țara care l-a adoptat.

Fără nicio părere de rău în afară de cea venită din partea distanței dintre el și rudele de acasă, bărbatul a spus că se simte bine unde este și că lucrurile au evoluat într-un mod firesc, mai cu seamă că totul a fost și pentru o mai bună educație a copiilor și pentru un viitor altfel decât le-ar fi putut oferi România.

Deși s-a depărtat de actorie și de muzică, pandemia l-a apropiat de una din cele mai iubite aplicații ale momentului – Tik Tok. Iată că pe rețelele de socializare îl mai putem vedea încă intrând în personaje pe care le-a interpretat pe canalul Acasă, dar și cântând diferite piese de suflet pe care fanii nu le-au uitat nici acum la ani buni de când a părăsit lumina reflectoarelor.

„Fac extraordinar! Suntem în Germania, sănătoși. Este cu totul și cu totul altă viață. Nu mai sunt telenovele, baruri, cafenele, acum am munca în stilul nemțesc. Nu-mi iese de fiecare dată (n.r. punctualitatea), dar mă străduiesc, altfel Germania mă trimite din nou în România. Cursurile sunt suspendate, iar eu stau pe tușă cam din octombrie. În sala de tenis nu se poate, afară e frig. Nu e nici rău pentru că am timp de petrecut cu familia, dar n-ai unde să mergi. Disciplina s-a schimbat de când am venit aici, în primul rând trebuie să respecți legea. Mama a fost infectată cu COVID-19, atunci mi-a fost frică să nu o pierd, chiar a fost foarte rău. După 10 zile au dat-o afară din spital pentru că nu aveau suficiente paturi, dar acum e bine și sper așa să fie în continuare”

Lucian Viziru (Sursa: La Măruță)