Adevărul despre relația dintre Lucian Viziru și soacra sa. Nu s-a rușinat să recunoască: „E pe față totul la noi”

Lucian Viziru nu mai are nevoie de prezentare. Acesta a cunoscut succesul jucând în telenovele, înainte de a pleca în Germania și a renunța la cariera din actorie. El s-a întors de curând în România alături de frumoasa lui familie, însă nu totul este lapte și miere atunci când vine vorba despre relația cu soacra.

Lucian Viziru s-a văzut nevoit să locuiască alături de soacră, ținând cont că soția lui a trebuit să plece înaintea lui în România. Fostul actor a mărturisit că nu are o relație chiar așa de bună cu mama partenerei sale, chiar dacă în trecut se înțelegea mai bine cu aceasta.

Lucian Viziru a experimentat dureri extrem de puternice la nivelul pieptului, așa că a fost dus de urgență la spital. Acesta a petrecut mai multe zile în unitatea sanitară pentru ca medicii să îi ofere îngrijirile necesare. Fostul actor a tras o sperietură de zile mari, experimentând și atacuri de panică.

„Am zis că am ceva la stomac. M-am trezit cu niște dureri în capul pieptului, am zis că am mai avut așa ceva.

M-am culcat, mi-a trecut cât de cât, m-am ridicat, m-am pus la masă, am băut apă, iar apoi au început durerile puternice, exact în capul pieptului. Durerile se duceau pe braț în stânga jos, am aflat ulterior că este semn de infarct.

Am ajuns la Spitalul de Urgență, unde am fost tratat foarte bine. Când enzimele au ieșit pozitive, am făcut pe mine, la figurat. Am zis că e groasă.

M-au băgat într-un salon de terapie intensivă, unde eram monitorizat în permanență. Acolo au început atacurile de panică. În a treia noapte îmi era frică să adorm.”, a mai zis el.