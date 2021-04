Lucian Mîndruță, mesaj pentru manelistul Tzancă Uraganu. Ce îl roagă să facă, de urgență

Anunțul serii vine din partea lui Lucian Mândruță. Celebrul jurnalist face un apel public către nimeni altul decât Tzancă Uraganu. Ce îl roagă fostul prezentator de televiziune pe celebrul manelist să facă, de urgență, este incredibil. Cu siguranță nimeni nu s-ar fi așteptat la acest lucru.

Jurnalistul Lucian Mîndruță a șocat toți internauții cu ultima lui postare de pe pagina sa oficială de Facebook. Fosta vedetă a Antenei 1 a făcut un apel disperat către nimeni altul decât manelistul Tzancă Uraganu. Deși mulți au crezut, inițial, că este vorba de o glumă, iată că mesajul lui Mîndruță este cât se poate de real.

Celebrul ziarist l-a rugat pe Tzanca Uraganu să se folosească de popularitatea și notorietatea de care se bucură în showbizul românesc și în rândul celor din mediul online pentru a convinge românii să participe la campania de vaccinare a populației împotriva coronavirusului.

„In atentia dlui Tzanca Uraganu. Apel public: Buna ziua. Nu ma cunoasteti, nu va cunosc, dar am retinut din trendingul de pe youtube ca sunteti capabil sa ajungeti la 1 milion de oameni in 24 de ore. Noi? Azi avem 100.000 de locuri libere la vaccinare. Autoritatile nu mai stiu cum sa le ocupe, n-au campanie, mai zic din cand in cand la televizor sa ne vaccinam, da’ fara vlaga. N-au muschi la limba.

Într-un spirit de glumă, Lucian Mîndruță i-a oferit o idee incredibilă controversatului cântăreț, pentru a-l ajuta în demersul său. Fostul prezentator de la Observator a compus câteva versuri pentru o melodie care ar putea deveni maneaua oficială a campaniei de imunizare a populației. În încheiere, vedeta a apelat la spiritul civic al lui Tzancă Uraganu.

Ce vreau sa va rog:

Nu vreti sa va ocupati dvs, domnu’ Uraganu?

Nu e greu. Aveti autoritate, inteleg ca si dl. Selly va asculta. Faceti, dom’le o manea! Ceva simplu. Nu vreau sa va dau sugestii, da’ am inceput aici ceva:

„Am seringa, am valoare,

si nici mana nu ma doare

daca-i moca vaccinare

la la la la la la la….”

Acum stiu ca puteti mai bine, da’ am zis sa dau doar directia.

N-avem buget, nu lipim pe frunte nici macar o suta de euro, dar luati-o ca pe o cerere onesta, serioasa, reala, catre cetateanul Tzanca.

Ar fi un frumos gest civic.

In fond, cred ca si dvs vreti sa inceapa nuntile mai devreme, nu?

Multumesc,.

Al dumneavoastra, Lucian Mindruta”, așa sună mesajul lui Lucian Mîndruță de pe Facebook.