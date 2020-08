LPF a găsit soluția ca să o salveze pe Dinamo de retrogradare! Cum se schimbă Liga 1

Liga 1 se termină astăzi, iar Dinamo nu mai are date la dispoziție pentru a-și disputa restanțele rămase. Această situație ar condamna la retrogradare formația din Ștefan cel Mare. Această situație a declanșat un adevărat val de critici la adresa FRF și LPF. Dacă deciziile luate miercuri de cluburile din Liga 1 vor fi aprobate la Comitetul Executiv al FRF, vineri, Dinamo merge în Liga 2. Doar că LPF are un as în mânecă pe care este gata să îl arunce în joc. Pentru a-i salva pe „roș-albi”, Liga 1 se extinde la 16 echipe.

Liga 1 se mărește la 16 echipe! Soluția care o salvează pe Dinamo de la retrogradare

Gazeta Sporturilor anunță că nu mai puțin de 13 echipe ar fi dispuse să se treacă la un format cu 16 cluburi în Liga 1. Singura reprezentantă a primului eșalon care se opune este FC Botoșani. Cât despre Răzvan Burleanu și Gino Iorgulescu, lucrurile sunt deja clare. Președintele FRF este cel care a insistat cel mai mult pentru trecerea la 16 echipe. Iar de la LPF s-a transmis că nu va exista niciun fel de opoziție pentru o asemenea măsură.

În cazul în care se va trece la 16 echipe începând cu sezonul viitor, Dinamo scapă de retrogradare. Indiferent de rezultatele de astăzi. Ar putea scăpa și Chindia, ultima clasată. Formația din Târgoviște va juca un baraj cu Dacia Mioveni pentru un loc în Liga 1. UTA și FC Argeș sunt formațiile care și-au asigurat deja accederea în primul eșalon.

Este oarecum surprinzător numărul mare de echipe care ar fi dispuse să accepte mărirea numărului de participante în Liga 1. Era de așteptat pentru echipe ca Dinamo, Chindia, CSMS Iași și Sepsi, care sunt amenințate cu retrogradarea. Dar celelalte ar putea pierde bani prin trecerea la un sistem cu 16 echipe. Asta pentru că sumele din drepturile TV s-ar împărți la un număr mai mare de echipe. Rămâne de văzut dacă Dinamo a reușit să găsească înțelegere de la restul competitoarelor. Înțelegere pe care nu au primit-o miercuri, când s-a votat pentru formatul care o retrograda pe Dinamo.