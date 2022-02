Lovitură scumpă pentru Gigi Becali. Patronul FCSB l-a vândut pe Olimpiu Moruțan, în august, la Galatasaray, pentru 3,5 milioane de euro. Jucătorul de 22 de ani fusese adus de la FC Botoșani în vara lui 2018, clubul patronat de Valeriu Iftime oprindu-și 9 % dintr-o viitoare vânzare. Gigi Becali nu a fost de acord să plătească suma ce-i revenea clubului moldovean, așa că litigiul s-a decis la Comisia Națională pentru Soluționarea Litigiilor, din cadrul FRF.

Lovitură scumpă pentru Gigi Becali. Patronul FCSB a reușit, în august, să-l vândă pe fotbalistul de 22 de ani la Galatasaray, în Turcia. Gigi Becali a anunțat la acea vreme că Olimpiu Moruțan a fost vândut la Galatasaray pentru 3,5 milioane de euro, parte fixă, plus bonusuri, Din suma de transfer, 9% îi revin clubului FC Botoșani, de unde a fost adus Moruțan la FCSB.

Între timp, Gigi Becali a primit încă 600.000 de euro de la Galata, pentru atingerea unuia dintre bonusurile stipulate în contract, atacantul jucând peste 15 partide în tricoul echipei din Istanbul. Dar latifundiarul nu a fost de acord să achite procentele cuvenite celor de la Botoșani din suma totală încasată.

„Eu am discutat ceva cu domnul Becali, stabilisem niște lucruri, dar în final tot la Comisie am rămas cu procesul. Eu nu am mai ieșit public să îl atac pe dânsul sau să vorbesc de acest conflict. Domnul Becali are să ne dea peste 300.000 de euro, dar într-un final a spus că ne dă sub 200. 000 de euro, ceea ce mie nu mi-a convenit”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul botoșanenilor.