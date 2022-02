Gigi Becali, scandal pe banii pentru Moruțan. Patronul FCSB l-a vândut pe atacantul de 22 de ani, în august, la Galatasaray, într-o mișcare surprinzătoare, pentru 3,5 milioane de euro. Jucătorul fusese adus de la FC Botoșani în vara lui 2018, clubul patronat de Valeriu Iftime oprindu-și și 9 % dintr-o viitoare vânzare. Acum, Gigi Becali nu prea vrea să plătească suma ce îi revine, de drept, formației moldovene.

Gigi Becali a anunțat la acea vreme că Olimpiu Moruțan a fost vândut la Galata pentru 3,5 milioane de euro, parte fixă, plus bonusuri, iar întreaga sumă ar fi putut ajunge la 5,7 milioane. Cu toate acestea, unele clauze sunt aproape imposibil de atins, astfel că omul de afaceri era convins că va încasa 4,7 milioane de euro. Din suma de transfer, 9% îi revin clubului FC Botoșani, de unde a fost adus Moruțan la FCSB.

Încă din toamna trecută, Valeriu Iftime, patronul clubului moldovean s-a plâns că nu cunoaște detaliile financiare ale transferului lui Olimpiu Moruțan. Conform unui calcul simplu, din cele 3,5 milioane de euro, botoșanenilor le-ar reveni suma 315.000 de euro, adică cele 9 procente păstrate.

Gigi Becali și Iftime au ajuns cu cazul la Camera pentru Soluționarea Litigiilor. Motivul e reprezentat de faptul că patronul FCSB nu vrea să plătească partea de bani datorată către FC Botoșani din vânzarea jucătorului. De altfel, Gigi Becali declara, la un moment dat, că nu a primit nicio tranșă din suma de transfer de la clubul din Turcia.

El a revenit apoi, recunoscând că a beneficiat de ea, în luna decembrie.

Dar Gigi Becali nu prea vrea să plătească suma datorată celor de la FC Botoșani. Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, a anunțat că procesul cu Becali rămâne pe rol, deși păreau să se fi înțeles, la un moment dat.

„Eu am discutat ceva cu domnul Becali, stabilisem niște lucruri, dar în final tot la Comisie am rămas cu procesul. Eu nu am mai ieșit public să îl atac pe dânsul sau să vorbesc de acest conflict. Domnul Becali are să ne dea peste 300.000 de euro, dar într-un final a spus că ne dă sub 200. 000 de euro, ceea ce mie nu mi-a convenit.

Și m-a deranjat și cum a pus dânsul problema. Încerca să îmi explice mie de ce îmi scade atâția bani din cei peste 300.000, că îi primesc de la el înainte, că nu mai știu ce favor îmi face și așa mai departe. Nu mi-a plăcut cum a pus problema și i-am zis că nu accept suma oferită de dânsul.

El mi-a zis că mai mult nu vrea să îmi dea și că sunt liber să rămânem la mâna Comisiei de Judecată. Am zis ok, iar acum așteptăm să se dea verdictul. Dar de trei săptămâni tot se amână răspunsul că nu știu ce naiba mai apare. Eu am nevoie de bani, nu zic că nu, dar nici nu sunt disperat după acei bani. De primit tot o să îi primesc, dar să vedem când. Nu am mai pus la calcul penalitățile în discuția cu domnul Becali, că ei de prin noiembrie au să ne dea banii”, a declarat Iftime, conform Pro Sport.