Lovitură pentru Ungaria în favoarea României. Gigantul vine în țara noastră

Unul dintre cele mai importante nume din domeniul auto a luat decizia de a realoca o parte din producția din Ungaria și Lituania în țara noastră. Astfel, România a devenit hub-ul central de producție al grupului, potrivit Profit.ro.

Holmbergs Safety Systems, una dintre cele mai importante companii în domeniu, cu fabrici în Europa, Hong Kong, SUA și China, dar și vânzări anuale de peste 40 milioane euro, își va stabili hub-ul de producție în România, relocând o parte din producția din Ungaria și Lituania spre România, scrie profit.ro.

Te-Rox Prod din Pașcani a fost preluat de către grupul suedez. Doina Cepalis, una dintre cele mai mari antreprenoare din România, a adus Te-Rox Prod în Topul producătorilor de centuri de siguranță, huse și scaune auto pentru copii din Europa.

Așadar, prin făbricile Te-Rox Prod de la Pașcani, Roman și Ruginoasa, România devine hub-ul central de producție al grupului, de unde produsele vor ajunge pe piețele din Europa, SUA și Asia. Fondatoarea Te-Rox Prod, Doina Cepalis va avea în continuare un rol important în companie, urmând să fie administrator al afacerilor din România ale grupului și să ocupe un loc în Consiliul de Administrație.

Compania din Pașcani, producătoare de huse și sisteme de siguranță pentru scaunele auto pentru copii, are trei fabrici, afaceri cumulate de 30 milioane de euro și circa 900 de salariați.

”Am vândut tot pachetul de acțiuni până la urmă. Grupul Holmbergs, în spatele căruia se află fondul de investiții FSN Capital, dorea să se extindă în zonă, mai exact dorea o platformă industrială în România. Eu inițial voiam să vând un pachet minoritar, dar în timpul procesului, mai exact în due diligence, cumpărătorul a văzut că noi avem toată logistica și avem totul bine pus la punct și a dorit să cumpere întregul business“, a spus Doina Cepalis, potrivit Ziarul Financiar.

Grupul Suedez Holmbergs are ac­tivităţi în producția de sisteme de siguranță pentru scaunele auto de copii și a avut afaceri de peste 30 milioane de euro în 2017. Pen­tru acest an e estimată o dublare la 740 de milioane de co­roa­ne su­e­deze adică peste 70 milioane de euro. Holmbergs are o istorie de 80 de ani și, la fel ca și Te-Rox, e prezent cu produsele sale (peste 13 milioane de scaune auto pentru copii) peste tot în lume.