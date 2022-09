Lovitură pentru Adela Popescu şi Cabral. Ce se întâmplă cu emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Lovitură dură pentru prezentatorii emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Emisiunea de aventură și provocări incredibile suferă câteva modificări la doar o săptămână de la lansarea grilei de toamnă. Fanii show-ului au rămas fără cuvinte când au auzit de noile schimbări. Ce se va întâmpla cu proiectul care s-a lăsat mult așteptat de români? Acesta se află abia la sezonul al doilea.

Grila de toamnă a Pro TV trece prin schimbări mari. Mai exact, emisiunea ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici” este vizată prima de aceste modificări. Proiectul de aventură a avut un start slab în audiență și a fost la concurență cu ,,Chefi la cuțite”.

Show-ul de aventură va rămâne doar cu două ediții în loc de trei și urmează să apară pe micile ecrane după serialul românesc de comedie ,,Las Fierbinți”. Concret, una din zilele în care era difuzat ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici” va deveni seară de film. Serialul ,,Clanul” urmează să debuteze în cursul zilei de luni, 19 septembrie.

,,Clanul” va fi urmărit în fiecare zi de luni de la orele 20:30, deși fusese programat joia, de la 21:30, după ,,Las Fierbinți”. Mai mult, serialul de comedie din urmă va avea trei difuzări pe săptămână, deși au fost anunțate două inițial.

Edițiile vor putea fi urmărite de români marți, miercuri și joi, de la orele 20:30. În timpul acesta, ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici” va avea două difuzări în loc de trei, marți și joi, de la 21:30, după ,,Las Fierbinți”.

Luni – Serialul Clanul, de la 20.30

Marţi – Las Fierbinţi (20.30) şi Sunt celebru, scoate-mă de aici (de la 21.30)

Miercuri – Las Fierbinţi (20.30) şi Visuri la cheie (21.30)

Joi – Las Fierbinţi (20.30) şi Sunt celebru, scoate-mă de aici

Vineri – Vocea României, de la 20.30

Sâmbătă – Filmul Pro, de la 20.00

Duminică – Filmul Pro, de la 20.00

Amintim că din show au plecat până acum Paul Diaconescu și Cornel Palade. Cel din urmă a preferat să îl salveze de la eliminare pe Giani Kiriță și a părăsit competiția desfășurată în jungla din Republica Dominicană.

„Au fost surprinși și impresionați de gestul făcut de acesta. A fost cadoul lui Cornel pentru noi toți. N-a vrut să plece Giani“, a spus Ruxi.

„Eu plâng foarte rar, dar acum am plâns ca la un tată, mi-am adus amite că eu nu am tată. Știu că și-a dorit să ajungă acasă și de asta a făcut-o. Altfel plecam eu. Am câștigat un prieten, abia aștept să ne revedem acasă“, a spus și Giani Kiriță, fără să-și poată stăpâni lacrimile.