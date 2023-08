Lovitură finală pentru Harry! Unde va sta fiul Regelui Charles la ceremonia de încoronare, e o mare umilinţă

Pe 6 mai 2023, Regele Charles al III-lea va fi încoronat, iar întregul Regat Unit al Marii Britanii va asista la această ceremonie. În afară de oficialitățile cancelariilor europene, dar fără prezența președintelui american, viitorul suveran britanic îi va avea alături de el și pe membrii Casei Regale, Prințul William și soția sa, precum și pe Camilla. Dar, marea surpriză a fost vestea invitării Prințului Harry și a soției sale, Meghan Markle la încoronare. Numai că, presa britanică vorbește de o lovitură finală pentru Harry. Citește mai departe și află unde va sta fiul Regelui Charles la ceremonia de încoronare.

Regele Charles al III-lea va fi încoronat pe 6 mai

Încoronarea Regelui Charles al III-lea și a soției sale, Camilla, ca rege și regină ai Regatului Unit și Commonwealth-ului este programată să aibă loc sâmbătă, 6 mai 2023, la Westminster Abbey. Charles a urcat pe tron la 8 septembrie 2022, la moartea mamei sale, Elisabeta a II-a.

Conform informațiilor date de Buckingham, ceremonia va începe la ora 11:00, ora locală, iar procesiunea regelui va ajunge la Westminster Abbey, după un riguros plan, cu puțin timp înainte.

Luni, 8 mai, va fi o zi de sărbătoare suplimentară în Marea Britanie. Palatul Buckingham a anunțat diverse evenimente pentru acest weekend.

Va fi, inclusiv un concert la Castelul Windsor duminică, 7 mai, cu Katy Perry, Take That și Lionel Richie. Pub-urile, cluburile și barurile din Anglia și Țara Galilor vor putea rămâne deschise timp de două ore în plus vineri și sâmbătă, în weekendul încoronării.

De asemenea, oamenii sunt invitați să organizeze petreceri de stradă și să ia parte la proiecte de voluntariat în comunitatea lor locală, ca parte a inițiativei Big Help Out.

Prințul Harry prezent la încoronare, dar fără Meghan Markle

Pe lângă familia regală, printre cei invitați se vor număra primul ministru, reprezentanți ai Camerelor Parlamentului, șefi de stat și alți membri ai familiei regale din întreaga lume.

Prințul Harry, Ducele de Sussex, a confirmat că va călători din SUA pentru încoronare, dar Meghan Markle, ducesa de Sussex, nu va participa.

Evenimentul va fi prima dată când Prințul Harry va fi văzut în public alături de familia regală de când controversata sa carte de memorii „Spare” a fost publicată în ianuarie. Data încoronării este, de asemenea, ziua de naștere a fiului cuplului, Prințul Archie, care va rămâne în SUA cu mama sa.

Buckingham dă o lovitură finală pentru Harry!

Deși tensiunile dintre Prințul Harry și Prințul William, precum și cu Regele Charles al III-lea nu s-au estompat, a fost o mare surprinză invitația Ducelui de Sussex la ceremonia din 6 mai de la Westminster Abbey.

Numai că tabloidele britanice vorbesc despre o nouă lovitură finală pentru Harry venită de la Palatul Buckingham.

În martie a.c., editorul regal al The Sunday Times, Roya Nikkhah, a confirmat că cei doi au fost incluși pe lista de invitați pentru parada supremă a pălăriilor lui Charles, un purtător de cuvânt al cuplului spunând: „Ducele și Ducesa de Sussex au primit recent corespondența prin e-mail de la biroul Majestății Sale cu privire la încoronare. O decizie imediată cu privire la participarea ducelui și a ducesei nu va fi dezvăluită de noi în acest moment.” Dar, deși Meghan Markle anunța ulterior că nu va fi prezentă, Harry se va afla în grupul de invitați.

Așa cum este procedura oficială, membrii Familiei Casei Regale au stat întodeauna în Loja Regală, același lucru se va întâmpla și anul acesta, dar cu o singură modificare.

Prințul Harry, retras din activitățile Casei Regale, nu va sta în aceeași lojă, conform tabloidelor din Regatul Unit. Conform acestora, tânărul prinț va ocupa un loc, cu 10 rânduri mai în spate, ceea ce, mai spun tabloidele, este o lovitură finală pentru Harry și o adevărată umilință.

Fără sprijinul soției sale, Harry riscă să fie lăsat „expus în fața membrilor ostili ai familiei”, susține autoarea regală Tessa Dunlop, care a mai declarat pentru revista OK că a studiat imaginile în care Harry o ajută pe Meghan să urce în mașină când a ieșit din capela St. George după înmormântarea reginei. „Pur și simplu nu era un bărbat care să se simtă bine în pielea lui. Și de data aceasta vine fără sprijinul lui Meghan.”, susține Tessa Dunlop.

Lucrurile au luat un traseu și mai tensionat între Ducii de Sussex și Casa Regală după apariția controversatului documentar difuzat de gigantul Netflix, denumit „Harry și Meghan”, care a devenit cel mai urmărit serial de pe platformă de la momentul lansării sale, și după apariția volumului de memorii „Spare”.