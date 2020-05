Lovitură dură pentru Iancu Sterp, după câte a îndurat la Survivor. ”A fost un dezavantaj!”

Iancu Sterp, pierzătorul din Marea Finala Survivor Romania, consideră că a fost dezavantajat de faptul că a intrat în concurs mai târziu. Marele premiu al show-ului TV a fost câștigat de Elena Ionescu, ex Mandinga.

Iancu Sterp, declarații dure despre câte a îndurat la Survivor România. ”A fost un dezavantaj!”

Iancu Sterp a piedut în Marea Finală de la Survivor România. Iancu Sterp consideră că intrarea sa în concurs mai târziu a constituit un dezavantaj, nu un atu în plus cum consideră alții.

„Lumea priveste din doua unghiuri. Lumea a privit ca pe un avantaj faptul ca am intrat mai tarziu. Lumea a considerat ca eu sunt avantajat pentru faptul ca am intrat mai tarziu, dar eu l-am vazut ca pe un dezavantaj. Consider ca mi-a fost mai greu sa ma acomodez, sa ma integrez intr-o echipa deja sudata. Sa ma adaptez intr-o echipa bine sudata. Insa eu cred ca m-am descurtat bine. M-am integrat si pe traseu„, a declarat Iancu Sterp dupa Finala Survivor Romania 2020.

Iancu Sterp s-a alăturat concursului la două luni de la începerea lui

Iancu Sterp a ajuns în Finala Survivor Romania, desi el s-a alăturat concursului la două luni după debut. Iancu Sterp a ajuns în Finala Survivor Romania alături de alti doi Războinici, Lola Crudu si Emanuel Neagu, dar si de Faimoasa Elena Ionescu.

Încă de la debutul în smisiune Iancu Sterp a dovedit ca este un bun sportiv și a adunat puncte pentru echipa lui. Iancu Sterp, 21 de ani, a devenit celebru înainte de Survivor Romania prin participarea lui la Puterea Dragostei, un show difuzat de televiziunea Kanal D.

Iancu Sterp s-a cuplat cu Denisa la Puterea Dragostei

La Puterea Dragostei, Iancu Sterp a reusit să-și atragă numeroși fani și tot acolo și-a descoperit iubita. Denisa, iubita lui Iancu Sterp, este o blondă frumoasa cu care acesta face un cuplu de mai bine de jumatate de an.

La Survivor Romania, Iancu Sterp a ieșit în evidență nu doar pentru rezulatele sale în jocuri, ci și pentru relația controversată cu Emy Alupei, o concurentă de la Faimoși. Apropierea dintre Emy Alupei și Iancu Sterp a fost subiect de bîrfe printre ceilalti participanți de la Survivor Romania. De asemenea, relația a adus numeroase discuții acasă. Neânțelegerile au apărut între părinții lui Iancu Sterp și Denisa, piubita lui de la Puterea Dragostei.