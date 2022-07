Lovitură dură pentru Dan Petrescu. Ce decizie a luat patronul CFR Clujului

CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Dan Petrescu. Campioana României a avut parte de o eliminare rușinoasă din preliminariile Ligii Campionilor de Pyunik Erevan încă din turul întâi. Formația din Gruia vine cu ultimele vești în ceea ce îl privește pe cunoscutul antrenor. ,,E greu de digerat (n.r. eliminarea). Suntem supăraţi, trişti”, a spus președintele clubului. Ce urmează să se întâmple pentru sportiv?

Fanii CFR Cluj au rămas fără cuvinte sau speranță după cele întâmplate recent cu formațiunea. Clubul a înregistrat una din cele mai rușinoase eliminări din cupele europene. Mai exact, Campioana României a fost scoasă din preliminariile Ligii Campionilor de Pyunik Erevan chiar din turul întâi.

Președintele echipei din Gruia a anunțat care sunt ultimele vești în ceea ce îl privește pe Dan Petrescu. CFR a părăsit preliminariile rapid. La puțin timp după, zvonurile arătau că antrenorul cunoscut era deja afară din schemă.

Președintele Cristi Blaj a vorbit la câteva zile distanță despre ce se va întâmpla la formația campioană a României. Cel din urmă a subliniat că antrenorul are susținere, dar nu totală.

De asemenea, el a subliniat că Dan Petrescu are argumente sau explicații pentru această nereușită. Mai mult decât atât, acesta a mai mărturisit că evenimentul este greu de digerat pentru toată lumea și că toți colegii săi sunt supărați de cele petrecute.

Pe lista scurtă pentru a-l înlocui pe Dan Petrescu se află Mirel Rădoi (nu a acceptat să vină), Adrian Mutu (are contract cu Rapid) și Costel Dâlcă.

”E greu de digerat (n.r. eliminarea). Suntem supăraţi, trişti. CFR e echipa mai bună, nicio scuză că nu ne-am calificat. Am condus de două ori, am avut jocul în mână, ne-au egalat, au venit prelungirile. Nu am crezut că vom fi egalaţi la final. La penalty-uri e loterie.

Dacă nu ne-am calificat, înseamnă că s-au făcut anumite greşeli. S-a demonstrat că nu e suficient să ai jucători, ci e nevoie şi de echipă. E greu de înţeles… Cu mulţi jucători am caştigat şi campionatul. Şi-a prezentat dorinţa de a vorbi cu Dan, pentru că Dan are argumente sau explicaţii pentru această nereuşită şi vedem, se decide, dar nu s-au luat decizii la cald.

(n.r. despre Dan Petrescu) Are sustinere, dar nu totală, pentru că asta înseamnă că poate să facă orice vrea. Are susţinerea patronului. Cu Dan Petrescu am vorbit imediat după meci. Suntem o echipă şi la bine, şi la greu”, a spus Cristian Balaj, la Orange Sport.