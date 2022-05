Dan Petrescu a dus-o pe CFR Cluj spre al cincilea titlu consecutiv. Antrenorul de 54 de ani a câștigat pe banca tehnică a echipei din Gruia cel de-al șaselea titlu din palmaresul său, dacă îl adăugăm și pe cel cucerit cu Unirea Urziceni. Formația ardeleană a învins cu 2-1 pe U. Craiova, duminică, și și-a asigurat titlul cu o etapă rămasă de disputat. Dan Petrescu va fi recompensat cu un bonus uriaș pentru performanța reușită.

Dan Petrescu și CFR-ul au profitat de pasul greșit făcut de echipa lui Gigi Becali, sâmbătă. Roș-albaștrii n-au reușit decât o remiză cu FC Voluntari, 2-2, pierzând șansa de a juca cu titlul pe masă în partida directă cu CFR, ce va avea loc duminică, 22 mai, la Buzău. Trupa din Gruia și-a asigurat cel de-al cincilea titlul consecutiv, performanță depășită doar de Chinezul Timișoara, în perioada interbelică și de Steaua, în anii 80 și 90.

Dan Petrescu i-a ironizat, la finalul partidei, pe criticii săi, despre care a spus că doar vorbesc în timp ce el câștigă trofee.

„Ca antrenor sunt într-o echipă care câștigă trofee. Ca jucător am fost la fel. Aștept să fiu criticat de astăzi încolo așa cum am fost de când sunt antrenor aici. Am fost făcut praf și pulbere non stop, dar medalia e aici. Ceilalți vorbesc și eu câștig trofee. Am câștigat cu Urziceni și CFR, dar asta se uită foarte repede. Mi s-a cerut demisia, mi s-a spus că nu jucăm nimic.

Îi felicit pe cei care dau declarații despre mine așa ușor. Sunt un antrenor și un om care a făcut ceva pentru fotbalul românesc. Ca jucător mi-am dat viața, am scos lumea în stradă, iar ca antrenor uitați-vă, fac lumea fericită. În continuare voi fi criticat, asta este realitatea, dar nu merit acest tratament pe care-l am în România.

Nu ar fi corect să stric petrecerea, să mă iau de X sau Y. Se cunosc cei care m-au făcut praf și nu mă suportă, pentru că sunt un învingător și câștig unde merg”, a afirmat antrenorul campioanei.