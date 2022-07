Reacția jurnaliștilor din Ungaria după victoria lui Sepsi cu CFR Cluj. Ce au scris azi

Sepsi a reușit să câștige prima Supercupă a României din istoria clubului, după ce a câștigat în fața celor de la CFR Cluj, cu scorul de 2-1. Despre reușita formației din Sfântu Gheorghe au scris și jurnaliștii din Ungaria.

Jurnaliștii de la Nemzeti Sport eu scris după victoria lui Sepsi împotriva CFR Cluj. Publicația din Ungaria a scos în evidență atmosfera din tribune creată de fanii lui Sepsi.

De asemenea, jurnaliștii ungari nu l-au omis nici pe portarul Roland Niczuly. Aceștia au spus că „este singurul jucător de la Sepsi care poate fi considerat maghiar”.

„Ignorat până acum de naționala României, Niczuly avertiza în luna mai, după ce Sepsi s-a impus în finala Cupei României, 2-1 cu FC Voluntari, că e deschis și la o convocare din partea reprezentativei Ungariei: „Consider că am făcut un sezon bun și nu am primit niciun semn de la naționala României. Prima opțiune este România, dar dacă ar veni un semn din partea Ungariei, nu o voi refuza. Dacă nu sunt dorit în țară, unde îmi doresc să ajung la națională, voi merge în altă parte”, au mai notat aceștia.

Sepsi Sf. Gheorghe a cucerit prima Supercupă a României, însă Dan Petrescu, antrenorul campioanei, a lipsit de la festivitatea de premiere. Același gest l-a făcut și la meciul din ultima rundă a play-off-ului, atunci când a pierdut cu 1-3 cu FCSB.

La meciul dintre Sepsi și CFR Cluj nu a apărut alături de fotbaliști și de oamenii din staff pe podium. Gestul său a fost comentat de către Eugen Neagoe, aflat în studioul Orange Sport.

Câteva minute mai târziu a venit și explicația lui Dan Petrescu, care a spus că a fost la baie să vorbească la telefon.

„Am fost în vestiar, la baie, am vorbit puțin la telefon. Când am vrut să vin, mi-au zis că s-a terminat, că e rândul celor de la Sepsi. Am pierdut și medalie, și tot”.