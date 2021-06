Lovitură dură pentru Anca Serea. Adi Sînă a făcut anunțul: se mută din România!

Anca Serea și Adi Sînă sunt părinții a șase copii superbi. Cu trei dintre ei, Adi Sînă a venit azi în platoul emisiunii La Măruță.

Adi Sînă a vorbit despre copiii săi și a povestit că nu este deloc greu să țină în minte datele de naștere ale copiilor săi. Fiul cel mare al cuplului are deja vârsta de 19 ani, locuiește singur și va pleca în Olanda la studii. De altfel, în prezent, David susține examenul de bacalaureat.

”David, fiul cel mare, a fost acceptat la o facultate de filosofie in Olanda, este foarte nerabdator să meargă acolo. Poti sa vorbesti cu el foarte multe lucruri si de multe ori are variante de raspuns. Acum trebuie să cautam cazare pentru el. David pleaca si va invata in Olanda. El da bacul acum. E foarte bucuroasa sotia mea, el a fost acceptat la doua facultati de filosofie, amandoua in Olanda, dar a ales-o pe cea mai bună. S-a si mutat singur, are 19 ani. Vara asta ne dorim sa plecam in vacante, sa ajungem la mare, sa ajungem in Toscana, cu totii, mai putin cu David, ca el vrea in Vama. Mi-ar placea si in Grecia sau Austria”, a spus Adi Sînă în ediția de azi a emisiunii La Măruță.