De ce pleacă Adi Sînă din țară. A făcut anunțul în emisiunea lui Măruță

Artistul Adi Sînă a fost prezent în ediția de azi a emisiunii ”La Măruță”, de la Pro TV. Acesta a vorbit despre copilăria sa, despre proiectele pe care le are în desfășurare, dar nu numai. Adi Sînă și Anca Serea sunt părinții a șase copii. Dar ce a răspuns artistul când a fost întrebat de Cătălin Măruță de un al șaptelea copil.

Și Adi Sînă a trecut prin lupta cu coronavirusul, însă din fericire a artistul a trecut cu bine peste această perioadă. Ce a spus Adi Sînă despre copilăria și despre familia sa? Acesta a mărturisit că în copilărie își dorea să fie pădurar.

Adi Sînă a povestit și cum a început să producă muzică. În plus, artistul va pleca pe data de 8 martie în India, acolo unde are de susținut șase concerte.

”Am inceput sa produc prima data piese, apoi am facut primul studio al meu intr-un studio de radio, mi-am dat seama ca asta imi place, am fost mereu pasionat de muzica. In martie o sa plec in India unde am sase concerte, voi sta doua saptamani, se intampla evenimente la o scara mult mai mica, dar se intampla. Mi-era dor”, a spus Adi Sînă.