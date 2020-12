Lovitura cruntă primită de Diana Șoșoacă. Nu mai are scăpare, ce a cerut acum premierul României

Luni a avut loc prima ședință a noului Parlament al României. Atât la Camera Deputaților, cât și la Senat au avut loc primele ședințe de lucru. Nu au fost foarte mulți senatori, dar cei care au fost prezenți s-au pus pe treabă. PDin păcate, a existat și un moment ieșit din comun. Este vorba de prezența în sala de ședință a senatorului de iași, Diana Șoșoacă, făr masca de protecție. Acest aspect a generat polemici, dar și reacții imediate din parte permierului interimar, Nicolae Ciucă.

Actualul premier interimar, Nicolae Ciucă, la care a fost prezent în calitate de senator de Dolj, la întrebările puse de jurnaliși legat de situația senatorului de Iași și legat de faptul că nu a purtat masca de protecție, acesta a răspuns:

Diana Șoșoacă, reprezentatul Alianței AUR în Senatul României, s-a prezentat la prima ședință, cea de luni, fără să poarte masca de protecție, așa cum prevăd normele legislative în vigoare. Reacția și demersul cerut de actualul premier interimar, Nicolae Ciucă este una logică și în spiritul legii și al reglementărilor în vigoare, în această perioadă de pandemie.

Instituțiile statului, autosesizate, vor începe, conform declarațiilor lui Nicolae Ciucă, verificare adeverinței prin care se atestă presupusa afecțiune respiratorie de care spune Diana Șoșoacă că suferă. De altfel, senatorul a declarat, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni:

”Am respectat protocolul, mi s-a spus că nu pot intra fără mască, am arătat adeverința, m-au rugat să o pun măcar pe gură, am ținut-o pe gură. La finalul întâlnirii cu președintele, înainte de a ne despărți, mi-am dat jos masca. După, am ieșit fără mască”, a declarat Diana Șoșoacă.