Lovitură cruntă pentru Iancu Sterp. Iubita a plecat din țară imediat după Survivor. Ce se întâmplă între ei acum

Dezamăgire dublă pentru Iancu Sterp după marea finală a „Survivor România“. A ratat premiul de 250.000 de lei și a rămas și fără iubită, care a plecat la Londra. Mai multe detalii, în cele ce urmează.

Chiar dacă s-a alăturat ulterior show-ului de supraviețuire, telespectatorii l-au îndrăgit și l-au purtat până în marea finală pe Iancu Sterp. După ce publicul a afat cine este marele câștigător, tânărul a susținut un discurs emoționant în care le-a mulțumit celor care au crezut în el, în deosebi familiei.

„În primul rând, mă bucur din toată inima că am ajuns în finală, mi-am îndeplinit scopul cu care am ajuns aici, în Republica Dominicană, am jucat frumos, am ajuns unde trebuie și mereu am lăsat, zic eu, faptele să vorbească pentru mine și nu vorbele. Și de asta am ajuns până aici.

Mulțumesc din suflet și publicului care m-a susținut când a fost nevoie și nu am fost eliminat din competiție. Nici nu știu ce să mai zic, nu îmi mai găsesc gândurile, cuvintele. S

per din tot sufletul că mi-am făcut frații mândri. Îi iubesc din toată inima, pe mama mea o iubesc din toată inima, pe tatăl meu, pe iubita mea. Sper din tot sufletul că sunt mândri de mine pentru că eu cred că am făcut ce trebuie în această competite și de asta am ajuns până aici“, a declarat el în ultimul Consiliu.