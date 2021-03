Loredana Groza și-a supărat fanii. Nu au menajat-o deloc, reproșurile sunt dure: ”Ți-ai bătut joc”

Loredan Groza i-a supărat la culme pe internauții care o urmăresc. Ce a făcut artista atât de greșit încât fanii să îi reproșeze dur? Totul a pornit de la recenta postare de pe rețelele de socializare ale juratului de la „X Factor”.

Loredana Groza a devenit în ultimul timp cea mai discutată și criticată vedetă. Internauții îi atrag deseori atenția cu privire la felul exagerat în care își modifică pozele, dar și la schimbările fizice nenaturale.

De asemenea, chiar și stilul vestimentar afișat e aspru dezbătut pe rețelele de socializare. Blondina adoră să-și etaleze formele și continuă să-i uimească zi de zi pe cei care o urmăresc, iar pe lângă fotografii cu trupul său aceasta postează și imagini din vacanțele de lux.

Lori nu a scăpat nicio ocazie de a părăsi meleagurile, deși suntem în pandemie, astfel a avut deja parte de vacanțe lungi în destinații însorite precum Mexic și Maldive, alături de apropiați, printre care și Ema Uta.

Juratul de la „X Factor” a împărtășit cu internauții recent o poză în care era îmbrăcată cu un hanorac cu blană, cu un fermoar deschis cât să decopere la fix ceea ce avea de arătat. ”Erai mult mai frumoasă fără toate operațiile astea. Ți-ai bătut singură joc de frumusețea ta”, a comentat unul dintre cârcotași.

Vedeta a declarat că nu are nimic împotriva operațiilor estetice și că nu găsește nimic în neregulă ca femeile să apeleze la intervenții pentru a se simți mai bine în pielea lor. Cea din urmă a mai explicat de nenumărate ori că nu a trecut pragul cabinetului medicului estetician, iar că prietenii apropiați care o cunosc bine pot confirma acest lucru.

Secretul său constă într-o alimentație sănătoasă și mult sport. Mai mult decât atât, are grijă la cât și ce produse de make-up folosește și nu trece niciodată peste vreun pas din rutina de îngrijire a tenului.

„Silueta mea nu e neapărat rezultatul unei diete, ci al unui mod de viaţă, care ţine de disciplină, de relaţia cu mâncarea, cu sportul, cu odihna, cu tot ceea ce îţi menţine mintea şi trupul în armonie. Nu există nimic fără sacrificii, sunt foarte multe atracţii şi distracţii, important e să te cunoşti, să ştii ce îţi face bine. Din fericire, nu poftesc la dulciuri şi nici la pâine. Nu am pofte. Poate doar la un fruct în plus. Îmi plac aproape toate fructele, de sezon şi proaspete să fie. Sunt deja şapte ani de când am început să fac yoga. Nu am o durată standard. Depinde, uneori combinam sala cu yoga. Important este ca în fiecare zi să fac câte ceva”

Loredana Groza