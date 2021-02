Loredana Groza, imagini mai mult decât indecente în costum de baie. Pozițiile astea sunt ireale

Loredana Groza încinge atmosfera urmăritorilor săi din mediul online. Celebra cântăreață e foarte mândră de sacrificiile pe care le face pentru a avea un corp perfect odată cu trecerea anilor. Imaginile recente cu solista în costum de baie au surprins pe toată lumea. Fotografiile sunt destul de picante.

Juratul de la „X Factor” nu contenește să-și surprindă fanii cu poze din ce în ce mai picante. Solista a fost dintotdeauna dezinhibată și mereu a avut o apariție aparte, motiv pentru care a și reușit să răzbească în acest domeniu ani și ani.

Vedeta a ajuns la frumoasa vârstă de 50 de ani, dar face tot posibilul să oprească timpul. Aceasta se bucură de viață, încearcă lucruri noi, adoră experiențele diferite din vacanțele de peste meleaguri și trăiește la maximum. Recent, blondina s-a pozat goală în cadă.

Desigur că imaginile surprinse au fost artistice, dar e clar că a reușit să le trezească imaginația multora. În timpul acesta, cei mai cârcotași comentează operațiile pe care le-ar fi făcut de-a lungul timpului, dar și faptul că își editează prea mult chipul. Vedeta a ținut să precizeze ritualul ei de îngrijire și pune punctul pe „i” declarând că nu a apelat la medicul estetician pentru intervenții de acest ordin.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă „acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e. E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”

Loredana Groza (Sursa: viva.ro)