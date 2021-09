Loredana Groza, informații de ultimă oră după ce a ajuns la spital. Cum se simte, de fapt, artista

Loredana Groza și-a alertat fanii atunci când a postat, de curând, o poză cu ea dintr-o ambulanță. Era semnul clar că artista are probleme de sănătate. Vedeta a fost internată de urgență la Spitalul Matei Balș din Capitală. Celebra cântăreață este consștientă că multă lume se întreabă ce se întâmplă cu ea în aceste momente, așa că a făcut un anunț în urmă cu puțin timp.

Informații de ultimă oră despre Loredana Groza, după ce a ajuns la spital. Artista a postat, în urmă cu puțin timp, un mesaj dedicat tuturor celor care și-au făcut griji pentru ea. Cum se simte, de fapt, vedeta TV.

Acum două zile, jurata de la X Factor România a fost dusă cu o Ambulnață la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș din Capitală. Blondina s-a fotografiat pe patul din ambulanță. Vestea că Loredana Groza nu se simte bine a pus pe jar o țară întreagă! Iată ce anunț a făcut vedeta chiar azi, 21 septembrie.

Până acum, Loredana Groza nu a dat detalii despre motivul pentru care a ajuns la spital sau natura problemelor sale de sănătate. Mai multe zvonuri spuneau că artista ar fi fost infectată cu noul coornavirus, de aceea jurata de la Next Star a fost internată la renumitul spital de boli infecțioase din București. Se pare că motivul real al internării sale în spital ar fi epuizarea fizică din cauza numeroaselor concerte din ultima perioadă.

Din fericire, spune vedeta, se află în afara oricărui pericol și ce a fost mai greu a trecut. Acum se simte mult mai bine, după cum mărturisește chiar Loredana Groza în mesajul de pe conturile sale de social media. Profitând de ocazie, renumita cântăreață le-a mulțumit fanilor pentru grijă și pentru că au fost aproape de ea cu gândul.

Lory nu confirmă, nici neagă informația cum că ar avea Covid. În schimb, solista spune că s-a simțit rău din cauza perioadei pline de concerte, evenimente, înregistrări și filmări.

„Dragii mei, va multumesc pentru mesaje si grija! Perioada aceasta a fost una plina de concerte, evenimente, inregistrari, filmari, fapt care ma bucura, insa si corpul mai cedeaza cateodata si iti atrage atentia ca are nevoie de o pauza. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe!

All my love to y’all!”, a scris Lory pe rețelele de socializare