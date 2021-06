Loredana Groza e furioasă și a răbufnit. Vedeta nu s-a mai putut abține: ”Turmă”

Se știe deja că Loredana Groza a lansat o nouă piesă alături de mai mulți maneliști cunoscuți din România, numită ”Fericire! Bună dimineața!”.

Însă această colaborare a ei a avut ecou, iar criticile nu au întârziat să apară. Loredana Groza le-a răspuns celor care au criticat-o, spunând că ea nu pleacă urechea la gurile rele și că se reinventează mereu.

Astfel, recent, frumoasa jurată X Factor a scos o nouă piesă, denumită ”Suflet și trup”, în colaborare cu Jador, Costi Ioniță, Jean de la Craiova, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești și Vali Vilejie. Însă cum era de așteptat, la fel ca și în cazul primei melodii, au apărut critici la adresa celebrei artiste pentru stilul muzical pe care l-a adoptat.

Dar Loredana Groza a ținut să amintească că ea nu ține cont de critici, indiferent de numărul lor.

”Oamenii încearcă să te atragă în turmă şi dacă cumva vrei să scoţi capul sau vrei să fii altfel, eşti întotdeauna criticat, pus la zid. Nu am de ce să răspund, nici la critici şi nici la laude, pentru că trebuie să fii întotdeauna zen. Munca înnobilează omul, deci nu am avut timp să am nicio apăsare. Resurse găsesc în dragoste, în muzică, în orice lucru care îmi place, care mă inspiră şi care îmi aduce lumină”, a declarat Loredana Groza la Observator.