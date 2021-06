Loredana Groza a împlinit 51 de ani. Cum arată în costum de baie

Loredana Groza a împlinit 51 de ani, însă nu se dezminte. Ea continuă să posteze imagini hot cu ea, în costum de baie sau în ținute extravagante, care îi scot în evidență formele voluptoase.

Astfel că chiar de ziua ei, pe 10 iunie, Loredana Groza a postat o imagine fiind îmbrăcată într-un body colorat, pe care scrie SEX 51, ca să se știe vârsta pe care a împlinit-o.

”Ți-am spus un milion de povești, ți-am cântat milioane de cântece, te-am iubit de un milion de ori, am plâns și am râs de un milion de ori. Am mers pe un milion de drumuri, însă niciodată nu mă plictisesc de viață.”, a spus celebra artista.

”Fiecare secundă e sărbătoare. Nu-ți pierde timpul urând sau fiind invidios. Fiecare zi trebuie să fie ziua ta. Întotdeauna nou, întotdeauna inocent, întotdeauna fericită. Orice ar fi, nu te opri.”, a mai notat artista în dreptul unei imagini inedite, în cadrul căreia și-a etalat busul generos.