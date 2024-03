Loredana Groza, comparată cu Madonna. Cum a apărut în miez de noapte artista, ţinuta a atras atenţia FOTO

Loredana Groza a reușit din nou să-și impresioneze admiratorii de pe rețelele de socializare. Solista a apărut îmbrăcată într-o ținută mai aparte, iar mulți internauți au comparat-o cu celebra Madonna. Se pare că cele două dive au extrem de multe lucruri în comun, pe lângă cariera de succes din muzică. Iată ținuta prin care Loredana Groza a vrut să arate exact ca și Madonna!

Loredana Groza este binecunoscută pentru stilul său extravagant. Deși are 54 de ani, celebra solistă nu se sfiește să apară în ținute mulate și transparente, care să-i pună în evidență silueta impecabilă. Recent, diva a publicat pe Instagram un videoclip în care apărea îmbrăcată doar într-un body negru din dantelă, iar pe deasupra a ales să poarte o plasă transparentă. Se pare că vedeta se simțea destul de bine îmbrăcată așa, chiar dacă aproape i se vedeau părțile intime.

La întreaga ținută a asortat un trench tot negru, dar din paiete. Fanii nu și-au putut lua ochii de la bustul impresionant care îi ieșea în evidență, iar mulți au crezut inițial că o văd pe Madonna. Se știe că vedeta internațională are un stil vestimentar mai aparte, cu toate că a ajuns la vârsta de 63 de ani.

Nici Loredana Groza nu este pe departe de Madonna! De fiecare dată când își face apariția, cântăreața uimește cu stilul său nonconformist.

În ultimii ani s-a tot vorbit în spațiul public despre faptul că Loredana Groza ar fi călcat pragul medicului estetician, dar ea a negat întotdeauna. Vedeta s-a transformat enorm din punct de vedere fizic, lucru care a ridicat multe semne de întrebare printre admiratorii săi. Ea mărturisea că nu s-a operat, dar nici nu trebuie să se justifice în fața fața nimănui.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, declara Loredana, după ce a fost acuzată că are multe operații estetice.