Lora vorbește despre dezamăgiri: „Există sociopați, psihopați”. La ce se gândește artista când compune piese: „Este un dute-vino” VIDEO EXCLUSIV

Ca orice artist, există momente în care inspirația poate fi la cote maxime, dar, bineînțeles, și momente când simți că nu ai ce să oferi publicului. Lora este una dintre cele mai apreciate și iubite cântărețe de la noi din țară, iar multe dintre piesele sale au devenit hit-uri. Din ipostaza de artist, vedeta ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cât de dificil este, de fapt, procesul de compunere a unei piese.

Lora a fost prezentă, recent, la un eveniment caritabil din București. Vedeta a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre dezamăgiri, dar și despre „școala vieții”:

Lora este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, iar fiecare piesă lansată a devenit rapid hit. Cu toate acestea, au existat, de-a lungul carierei sale, momente în care nu a avut inspirație pentru a scrie piese sau momente de stagnare. Fosta concurentă de la Asia Express ne-a dezvăluit cât de dificil este, de fapt, procesul de compunere a unei piese, dar și cine este inspirația sa:

Citește și: Lora, declarații în premieră despre dorința de a deveni mamă: „Eu mă simt mamă și punct!” VIDEO EXCLUSIV – Playtech Știri

„Scoatem piese noi, abia aștept! Nu prea îmi place să vorbesc înainte, dar, da, urmează muzică nouă. Am terminat de scris o piesă, pe care am început-o acum ceva timp, mai precis acum câțiva ani, am terminat-o zilele astea. Am înregistrat, urmează. Inspirația nu vine de la mine, vine din exterior, iar eu sunt un canal de comunicare. Ceva clar se întâmplă, trebuie doar să fii deschis.

Am avut și momente de creativitate și de stagnare, sunt foarte importante perioadele astea, pentru că sunt momente când te racordezi la sursă, ești acolo, câteodată nici nu îți dai seama. Ai impresia că poate fi permanent, mereu poți avea inspirație maximă, dar nu este așa. Poți pierde foarte mult, dacă te crezi buricul pământului, crezând că ție nu ți se poate întâmpla. Se întâmplă, se poate opri sursa de inspirație.

Trebuie să realizezi că tot ce se întâmplă este magic, este divin…Intri în materie, intri în viața asta. Te îndepărtezi de foarte multe lucruri, după care îți amintești că erai într-un anumit fel în care ți-a plăcut să fii, încerci să ajungi din nou acolo, încerci să te redescoperi și este un dute-vino de emoții, de uși deschise, uși închise…”, ne-a mărturisit artista în cadrul interviului exclusiv pentru Playtech Știri.