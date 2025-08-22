Lora, reacție dură după zvonurile legate de divorțul de Ionuț Ghenu. Unde este acum cuplul: „Tocmai am aflat”

În ultimele zile, presa mondenă a speculat intens pe marginea unei posibile despărțiri între Lora și soțul ei, Ionuț Ghenu. Zvonurile au stârnit un val de reacții, însă artista nu a rămas indiferentă. Deranjată de aceste informații false, cântăreața a ieșit public cu un mesaj categoric, prin care a pus capăt speculațiilor.

Lora, deranjată de zvonurile despre divorț

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit anul trecut, iar relația lor părea mai solidă ca niciodată. Cu toate acestea, apariția unor articole care sugerau un iminent divorț a determinat-o pe cântăreață să clarifice lucrurile.

”Sunt la mare cu soțul meu și tocmai am aflat că divorțăm. Au apărut din nou karmangeriile și obsesia trădării care se plătește. Vă doresc ca îndârjirea cu care judecați adevăruri inventate, să o investiți în propriile vieți și să vă îndepliniți visurile”, a scris artista pe rețelele sociale.

Mesajul său a fost apreciat de fanii care îi urmăresc constant activitatea și care s-au grăbit să îi transmită susținerea lor.

Ce spunea despre o posibilă despărțire

În trecut, Lora și Ionuț Ghenu au fost invitați în podcastul lui Bursucu’, acolo unde au vorbit deschis despre căsnicia lor și despre provocările unui cuplu în lumina reflectoarelor. Artista a explicat atunci ce ar putea să o determine să pună capăt unei relații.

”Soțul meu este un om minunat. Dar dacă va greși vreodată, dacă va deveni rău, eu nu voi mai permite inimii mele să trăiască într-o poveste falsă. Am jurat la bine și la greu, dar nu la bine și la rău. Doar dacă luptăm împreună împotriva acelui rău… Indiferent de cât de mult iubesc o persoană, dacă devine rea și nu își mai revine de acolo și asta e noua realitate a acestui om, o să îl iubesc de la distanță. Așa sunt eu. Nu îmi doresc să fie lângă mine așa”, a spus Lora.

Tot atunci, cântăreața a subliniat că nu consideră obligatoriu ca doi oameni care se despart să devină dușmani.

”Adică da, ne respectăm, pentru mine era suficient. Sunt oameni care-și cresc copiii într-un respect… Sunt foarte multe persoane care sunt un exemplu de bun-simț și educație. La noi a fost de comun acord. Era clar, era evident că nu funcționează. Nu poți, printr-o victimizare, să obligi omul celălalt să rămână cu tine. Nu mi se pare corect. Mi se pare în neregulă să șantajezi pe cineva emoțional să rămână cu tine când omul ăla e nefericit. Eu n-am făcut și n-o să fac niciodată asta”, a afirmat Lora. ”Nu dușman, dar nici prieten”, a răspuns Ionuț Ghenu.

”Nu îmi doresc să devenim dușmani”

Cântăreața a completat atunci că înțelege greșelile, însă nu poate accepta lipsa respectului într-o relație de lungă durată.

”Eu pot să înțeleg că a călcat strâmb, că a greșit. Nu îmi doresc să devenim dușmani, să îi fiu dușman. Nu îi doresc răul, vreau să îi fie bine. Putem fi prieteni, pot să te ajut, dar atât. Într-o relație stabilă nu faci asta. Dacă ești un om slab care a cedat tentațiilor din jur înseamnă că nu e o relație cum trebuie. Este important ca doi oameni care își doresc să îmbătrânească împreună să facă pași pentru asta, să se respecte. Asta e doar o păcăleală, nu e ceva solid”, a mai subliniat Lora.

Astfel, departe de zvonuri și bârfe, Lora și Ionuț Ghenu își continuă viața de cuplu, demonstrând că transparența și respectul reciproc rămân baza relației lor.

