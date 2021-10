Lora, probleme grave cu Facebook după ce a fost blocată în 200 de țări. Ce se întâmplă cu contul ei

Lora a fost invitată recent la un eveniment internațional cu ecou, pentru a fi alături de artiști mari, de talie internațională precum Nicky Jam, Alejandro Sanz, Jewel, Pat Monahan, mai exact cea de-a doua ediție anuale a Concertului și Summitului Zilei Mondiale a Sănătății Mintale al artistei Jewel.

Lora, probleme grave cu Facebook după ce a fost blocată în 200 de țări

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță Lora a povestit cum a ajuns să fie invitată la un astfel de eveniment, dar și cum a ajuns în postura ca artistul Alejandro Sanz să cânte la eveniment, după momentul ei.

”La acest eveniment internațional la care am fost invitată era și Jewel, am crescut cu ea. Și am căutat-o pe Instagram, avea Instagram, dar mic, si mi s-a părut puțin nedrept asta. I-am dat like-uri la postări, am început să comunicăm, iar la un moment dat m-a invitat la un concert al ei online, a fost fost frumos, am tot comunicat apoi.

De Ziua Mondială a Sănătații mintale, m-a invitat să am un moment pentru „World Mental Health Day Summit & Concert” cu o piesă care să aibă legatură cu subiectul și intâmplător chiar aveam o piesă. Și uite așa, piesa mea, I Know, a fost cântată după 4 ani. După momentul meu a fost un moment al lui Alejandro Sanz”, a povestit Lora, care a ținut să menționeze că live-ul său a fost blocat și a fost nevoită să îl șteargă de pe pagina sa de facebook pentru a nu avea probleme ulterioare cu contul.

”Live-ul meu a fost blocat în vreo două sute și ceva de țări, am fost nevoită să îl șterg. L-am lăsat o zi pe pagină, apoi l-am șters. (…) În România sunt diferite legile față de cele din afară”, a spus Lora.

Lora, o nouă intervenție estetică

Lora este una dintre cele mai talentate și mai frumoase artiste de la noi. Aceasta are mereu grijă de aspectul său, iar recent, și-a făcut o nouă intervenție estetică, de data aceasta – una la nivelul gâtului. De altfel, vedeta a așteptat să vină vremea ca să-și poată face această procedură.

Astfel, Lora s-a lăsat pe mâinile specialiștilor ca să scape de ridurile fine de pe gât.

„Mezoterapie la gât. În sfârșit, a venit frigul și am putut să-mi rezolv problema cu ridurile de pe gât”, a spus Lora.

După această intervenție, aceasta a rămas cu câteva semne pe gât din cauza acului folosit, dar ele se vor vindeca în scurt timp.