Cât de mult s-a schimbat Lora față de prima apariție la TV. Parcă era altă persoană acum 18 ani FOTO

Lora este considerată una dintre cele mai frumoase, apreciate și talentate artiste din România. Are un timbru foarte ușor de recunoscut și la aproape 40 de ani, fosta jurată de la Next Star a descoperit secretul tinereții veșnice. Cum arăta Lora la începutul carierei sale.

Laura Petrescu, cunoscută sub numele de scenă Lora, nu mai are nevoie de nicio descriere. Fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea a reușit să câștige, de-a lungul anilor, simpatia a milioane de români datorită firii modeste, a talentului și a simțului umorului bine dezvoltat.

La cei 39 de ani împliniți în luna iulie Lora pare să fi descoperit secretul tinereții fără de bătrânețe. Are un trup sculptat, ca de adolescentă, iar de când și-a deschis propria linie de cosmetice Lora arată mai bine ca niciodată, promovându-și cremele create după cele mai înalte standarde.

Cu toate astea, puțini sunt cei care își aduc aminte cum arăta Lora la începuturile sale în carieră, în special prima ei apariție televizată. În 2003, la vârsta de 21 de ani, Lora și-a făcut debutul muzical la emisiunea Star Factory de la Prima TV.

Artista pare de nerecunoscut. Pe vremea aceea Lora avea părul roșcat, nu își făcuse intervenția la nas, iar fanii susțin că și buzele ei erau mai subțiri, bănuind că celebra cântăreață și le-ar fi modificat estetic. De asemenea, artista și-a modificat și dantura cu ajutorul unui aparat dentar, iar la final și-a pus și fațete dentare pentru a avea acel zâmbet de starletă mult râvnit.

Deși cele mai multe dintre vedete preferă să apeleze la bisturiu și să își pună silicoane, Lora nu și-a făcut modificări la nivelul trupului, fiind mândră de silueta ei de clepsidră. Fosta concurentă de la Asia Express a suferit 5 reconstrucții nazale.

„Nu am silicoane nicăieri pentru că am auzit lucrul acesta despre mine și mă cam deranjează. Mama m-a înzestrat cu un corp de care sunt mândră și pe care iubitul meu îl iubește și atunci o femeie care e iubită de bărbatul de viața ei și este considerată sexy și frumoasă se simte bine.

Am o reconstrucție nazală după alte patru încercări eșuate, dar a ținut foarte mult de ceea ce mi s-a întâmplat de am ajuns în stadiul acesta. Acum mă simt foarte bine după cât am avut de tras și încerc să mă feresc.”, declara Lora, acum câțiva ani, pentru Viva.