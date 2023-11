Lora, întâlnire surpriză în avion cu un artist din România: ‘M-am trezit să te duc la Londra’

Lora a plecat spre Londra cu avionul. Când a urcat în aeronavă, a avut surpriza să îl găsească acolo pe unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Cei doi s-au revăzut după mult timp, iar cântăreața a fost plăcut impresionată de revederea lor.

Lora este una dintre cele mai iubite artiste din România. Vedeta este foarte apropiată de fanii ei, pe care îi ține la curent cu tot ce se petrece nou în viața ei. Fie că este vorba despre un eveniment sau o călătorie, ea se asigură că internauții știu tot ce mișcă.

Astăzi, artista i-a surprins pe prietenii din mediul online cu ultima sa postare. Cântăreața a zburat spre Londra dis de dimineață și, când a ajuns în aeroport și a urcat în avion, a avut parte de o surpriză foarte plăcută.

Partenerul ei de zbor era nimeni altul decât celebrul Mihai Sturzu. Artistul este acum comandant de aeronave, după ce a renunțat la muzică. Acesta fost și el încântat de revederea cu buna sa prietenă, care i-a făcut și un compliment despre uniforma de pilot, care îi venea foarte bine.

Mihai Sturzu a fost unul dintre cei mai iubiți artiști ai României. Se bucura de un succes formidabil pe vremea când făcea parte din trupa Hi-Q, alături de Dana Nălbaru și Florin Grozea. Timp de 18 ani au făcut furori, dar trupa lor s-a destrămat apoi.

Artistul a decis să se reprofileze și a evoluat constant în domeniul aviației. Mihai Sturzu a mers la școala de piloți de linie alături de alți trei prieteni, la insistențele lor, fără să se gândească la faptul că va ajunge să iubească această meserie.

Astfel, la 32 de ani, putea să piloteze avioanele private. În timp, și-a luat licențele pentru toate tipurile de avion și acum este unul dintre cei mai cunoscuți comandanți de aeronave.

„Am făcut școala de la Ghimbav-Brașov pentru prima licență, iar azi am ajuns să am licențele pentru toate tipurile de avion. Am luat licență de pilot privat la vârsta de 32 de ani. Mai târziu, trei prieteni s-au rugat de mine să mă duc cu ei la școala de piloți de linie, aveau nevoie să fie patru oameni în grup”, a povestit fostul cântăreț.