Mihai Sturzu, de la Hi-Q, planuri mari pentru 2023. Ce spune despre perioada în care a fost cântăreţ: „Nu ştiu ce îmi rezervă viaţa” EXCLUSIV

Mihai Sturzu (43 de ani), a fost cândva solistul trupei Hi-Q. A fost și vedetă a scenei muzicale, dar şi a lumii politice româneşti. Însă, de mai bine de cinci ani, a devenit pilot de avioane. De altfel, este o pasiune mai veche pe care a reuşit s-o vadă în sfârşit împlinită. Vedeta ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, care este marele său vis pentru 2023.

Mihai Sturzu se pregăteşte să-şi desăvârşească împlinirea profesională:

Potrivit acestuia, se apropie cu paşi repezi de împlinirea baremului necesar de ore de zbor, 3.500.

Mihai a reușit să strângă, la manșa avioanelor, mii de ore de zbor, un număr suficient cât să treacă la alt nivel, pe plan profesional:

„De obicei, acest examen are un prag minimal de 1.500 de ore de zbor. Numai că, în compania în care lucrez, acest prag e mult mai sus, de 3.500 de ore. În plus, pe lângă atingerea acestui barem, mai am de susţinut multe alte provocări.

E practic o suită de examene, şi prin tot felul de simulatoare, şi în cockpit, adică în cabina piloţilor. Ceea ce contează e că la finele tuturor acestor examene voi face marea schimbare.

Când voi urca la manşă nu mă voi mai aşeza în dreapta cabinei de pilotaj, ci în stânga”, susţine Mihai Sturzu pentru Playtech Știri.