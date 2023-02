Lora, dezvăluiri neaşteptate despre Dan Badea. De ce s-au căsătorit cei doi, de fapt: „M-a costat mult”

Au trecut aproape nouă ani de zile de când a divorțat de Dan Badea și, cu toate acestea, Lora încă se mai lovește de anumite prejudecăți și critici din partea oamenilor. Recent, artista a decis să-și pună sufletul pe tavă și să povestească adevăratul motiv pentru care s-a căsătorit cu celebrul actor.

În 2012, Lora a acceptat cererea în căsătorie a lui Dan Badea, la doar două luni după ce s-au cunoscut. Artista trecea printr-o perioadă extrem de dificilă.

Fosta jurată de la Next Star a povestit, într-un interviu acordat publicației VIVA!, print ce momente cumplite a trecut, când abia ieșise dintr-o relație toxică, separându-se de fostul ei logodnic.

Lora a menționat că, acum 11 ani, s-a măritat cu actorul Dan Badea, deși nu era îndrăgostită de el, la momentul respectiv.

„Eu am fost sfătuită de asistentul care mi-a pus o perfuzie, după un teribil șoc emoțional, să merg și să mă vadă un doctor prieten cu el, care în acel moment era la spitalul de psihiatrie.

Când am ajuns în față și am văzut ce fel de oameni, cu ce fel de suferințe intră acolo, pur și simplu m-am trezit.

Eu am clacat când m-am trezit fără logodnic, fără casă, fără bani și fără un plan. Am ajuns la cel mai jos nivel, pentru că am iubit un om de o cruzime șocantă pentru mine.

Pe fondul ăla, am făcut următoarea și mai mare greșeală. Am crezut în prietenia sinceră a unui bărbat și, după două luni, am acceptat să îi fiu soție, deși știam amândoi că nu sunt îndrăgostită.

Eram atât de fericită că sunt vie și că cineva vrea să îmi fie bine, încât am crezut când mi s-a spus că iubirea vine în timp.

M-am bucurat că aveam înțelegere și mă puteam ocupa de cariera mea. Dar m-a costat asta pe toate planurile, am plătit un preț și mai mare.”, a declarat Lora, exclusiv pentru viva.ro.