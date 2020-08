Locul unde au fost executați soții Ceaușescu. Ce se întâmplă acum

Retailerul electro-IT Altex, care este controlat de omul de afaceri Dan Ostahie și unul dintre cei mai mari jucători de profil, se extinde și astfel intră în complexul comercial Dâmbovița Mall din Târgoviște, construit chiar în locul unității militare unde a fost executat cuplul Ceaușescu, Elena și Nicolae.

Ce se întâmplă în locul unde au fost executați soții Ceaușescu

Astfel, investiția Altex este de aproximativ un milion de euro. Mall-ul, care este construit de investitorul sud-african Prime Kapital, înființat de fondatorii celui mai mare investitor imobiliar din țară, urmează a fi deschis pe data de 20 august. Proiectul înseamnă una dintre cele mai mari investiții private din regiune, cu o valoare de circa 50 de milioane de euro, conform dezvoltatorului. În noiembrie, anul 2017, Prime Kapital a câștigat licitația publică pentru acordarea drepturilor de construire a unui centru comercial, pe o suprafață de șapte hectare de teren, parte a fostei unități militare din zona gării, acolo unde a fost executat cuplul Ceaușescu.

Prime Kapital, fondată de Martin Slabbert și Victor Semionov

De menționat este că Dâmbovița Mall are o suprafață totală de 70.000 de metri pătrați și cuprinde un hipermaket Carrefour, 80 de magazine, restaurante, terasă. În plus, Prime Kapital și-a extins până în 2023 parteneriatul cu investitorul sud-african MAS Real Estate și are în dezvolatre zece proiecte în țara noastră, în valoare de 738 de milioane de euro.

Prime Kapital este fondată de Martin Slabbert și Victor Semionov, cei care au pus și bazele NEPI. Compania a lansat în 2019 proiectul de construcție a unui ansamblu de birouri și apartamente pe fostul amplasament al uzinei Teba din Iași, proiect evaluat la circa 200 de milioane de euro, fiind cea mai mare investiție imobiliară din zona Moldovei. Altex are peste 120 de magazine deschise în România.

Procesul și execuția cuplului Ceaușescu au avut loc în circumstanțele evenimentelor revoluționare din România, care s-au desfășurat între 16 și 25 decembrie 1989. Sentința de condamnare la moarte a fost pronunțată la ora 14:45 și cu toate că verdictul admitea recurs, ea a fost executată cinci minute mai târziu, la ora 14:50.