Locul splendid unde Smiley și Gina Pistol vor merge în luna de miere. Este ca în povești

Ziua de 27 mai 2023 a avut o semnificație aparte pentru Smiley și Gina Pistol! Cei doi s-au căsătorit, iar nunta lor a fost una de poveste. Cum se obișnuiește, mirii vor pleca în luna de miere și au dezvăluit unde se vor relaxa!

Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele după 7 ani de relație, timp în care au devenit și părinți pentru prima dată. Extrem de fericiți emoționați, prezentatoarea de la Antena 1 și solistul s-au căsătorit pe 27 mai, în prezența familiilor și al apropiaților. Petrecerea de nuntă s-a desfășurat pe malul lacului Snagov, iar invitații au petrecut până dimineața.

„Astăzi am văzut și eu cum arată (n.r.- Gina) și chiar ne-am dorit să fie o surpriză cum arată ea. Pentru mine. S-o redescopăr astăzi, așa cum am redescoperit-o în ziua în care m-am îndrăgostit de ea. Ce să zic. M-am șocat. Este superbă. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că am decis să avem o familie în adevăratul sens al cuvântului și să ne cununăm în fața lui Dumnezeu”, a mărturisit Smiley, după ce s-a căsătorit cu Gina Pistol.