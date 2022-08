Locul din România unde Cătălin Botezatu a ajuns pentru prima dată. A fost uimit de frumusețe: ‘Superb’

Unul din cele mai vechi așezăminte de pe litoral a devenit în timp sinonim cu petrecerile studențești și muzica folk. Atestată, încă din 1811, și denumită Yilanlîk (Șerpăria), a fost destinația favorită a celor fără prea mulți bani. După 1970, stațiunea devenea un adevărat fenomen, cunoscută pentru muzica bună, spiritul boem, și o anumită savoare intelectuală. Te-ai fi așteptat ca petrecăreți ca celebrul designer Cătălin Botezatu, să fi ajuns până acum aici. Se pare că nu a fost așa, cel puțin până de curând. De curând fanii au aflat că stațiunea este locul din România unde Cătălin Botezatu a ajuns pentru prima dată. A fost uimit de frumusețe, catalogând locul cu un singur cuvânt: „Superb”.

Poate sunt puțin cei care știu că localitatea, atestată cu secole în urmă, a fost locuită de găgăuzi. Ulterior, după venirea Imperiului Otoman, și nu numai, aici aveau să vină tătari, greci, ruși, iar alături de românii rămași formau comunitatea din Vama Veche. După ani în care singura îndeletnicire a acestor comunități a fost pescuitul și vânzarea de pește, după venirea comunismului la putere, totul avea să se schimbe. Mai trebuie menționat faptul că localitatea, care aparține de comuna Limanu, era un acces extrem de importat la granița României.

În anii ’70, începe ceea ce avea să se numească fenomenul Vama Veche, inițiatorii fiind studenții și cadrele didactice de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Tot cei de la universitatea clujeană sunt cei care construiau prima cantină, astăzi lăsată în paragină, și montau și primele dușuri. Ușor, ușor, aici aveau să apară și diversele evenimente culturale, majoritatea cu muzică folk și poezie. Toate evenimentele erau organizate de studenții din toată țara, veniți la Vama Veche pentru prețurile relativ mici.

Stațiunea a evoluat în bine, dar în 1989, Elena Ceaușescu, trecând pe aici, dă ordinul ca toate casele vechi, dărăpănate, să fie demolate. După 1989, câțiva mici atrenprenori încep să construiască aici mici localuri, devenite ulterior celebre. Tot de-atunci Vama Veche începe să cunoască o dezvoltare urbană și economică importantă. Mirajul primilor ani, fenomenul Vama Veche, s-a menținut, mulți tineri venind aici pentru petreceri și prețurile mici.

În ultimii ani, din păcate, Vama Veche, din stațiunea studențimii a trecut la una pentru familiști. În ceea ce privesc prețurile, astăzi observăm o creștere a acestora, rivalizând concret cu prețurile din stațiunea Mamaia.

Cel puțin odată, fie când eram copii, su în vremea studenției, am ajuns în Vama Veche. Fie am stat la gazde, sau micile pensiuni, fie cu cortul direct pe plajă.

Plecând de la această idee, te-ai gândi că petrecăreți ca celebrul designer Cătălin Botezatu de exemplu, ar fi ajuns măcar odată aici. Se pare că nu.

Recent designerul a povestit că Vama Veche este locul din România unde a ajuns pentru prima dată. Efectul a fost așa cum ne-am fi așteptat, iar mirajul acestei bătrâne localități l-a cuprins și pe Cătălin Botezatu, care declara:

„E ceva superb, lume bună. Parcă nu ești în România. Am văzut niște locații. Deși, de-a lungul timpului am auzit de Vamă lucruri frumoase și suculente ca povestiri, iată, la vârsta mea, pentru prima oară în viață am ajuns aici.

Inițial, am fost la ziua unui prieten care tot venea în Vamă la o vilă superbă. M-a surprins să văd oameni foarte mișto și să văd partea de vamaioți, oamenii tipic vămii, dar și oameni ok, din toată țara”, a povestit Cătălin Botezatu, pentru Fanatik.