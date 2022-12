Locul din casă unde trebuie așezat vâscul. Vei avea o viață de vis dacă te săruți aici cu persoana iubită

Sărutul sub crenguțe de vâsc este o tradiție de sărbători bine cunoscută în rândul românilor. Istoria acestei plante micuțe datează de mii de ani. Tu știi care este locul din casă unde trebuie așezat vâscul, pentru a atrage în viața ta și a partenerului/partenerei dragoste și armonie? Ce semnificații ascunde.

De ce se sărută cuplurile sub vâsc

Sărutul sub vâsc este prezent în multe culturi din lume. Această tradiție de Crăciun, potrivit căreia, dacă te afli sub crenguțele de vâsc, trebuie să te săruți, își are rădăcinile în urmă cu mii de ani în urmă. Istoricii nu știu, concret, când a luat naștere acest obicei și de ce. Există un consens general cu privire la momentul și locul din care a început totul.

Originile sărutului sub vâsc se întind până la o poveste din mitologia nordică despre zeul Baldur. Mama lui Baldur, Frigg, face o vrajă pentru a se asigura că nicio plantă care crește pe pământ nu poate fi folosită ca armă împotriva fiului ei. Singura plantă asupra căreia nu are puteri, însă, este vâscul. Iar asta din cauză că acesta nu crește în sol, ci sub formă de ramuri.

Istețul Loki, aflând acest lucru, construiește o suliță din vâsc. Cu ajutorul acestei arme îl va ucide, în cele din urmă, pe Bladur. În multe povestiri, Frigg declară că vâscul este un simbol al iubirii pentru fiul ei și promite să sărute pe oricine trece pe sub ramurile sale.

Totuși, istoricii spun că asocierea dintre această poveste și tradiții este încă neclară. Ba mai mult, s-ar putea să nu existe deloc. Oricum ar fi, în seara de Crăciun, precum și în noaptea de trecere dintre ani, cuplurile obișnuiesc să se sărute sub vâsc. Potrivit superstițiilor, acesta aduce noroc în viața îndrăgostiților.

Locul din casă unde trebuie așezat vâscul

Vâscul, despre care se spune că are puteri miraculoase, nu poate fi așezat oriunde în locuință. Există un loc special unde trebuie să îl pui și sub care trebuie să te săruți cu partenerul sau partenera ta, dacă vrei să ai parte de noroc și armonie pe plan romantic. Se spune că dacă respecți acest obicei, viața ta de cuplu va fi împlinită.

Vâscul trebuie atârnat întotdeauna deasupra ușii locuinței tale. Astfel, va atrage bunăstare și fericire în viața ta. Ai observat că nu își pierde niciodată frunzele? Nu este o întâmplare. Pentru că rezistă în timp, vâscul este asociat cu sporul și sănătatea membrilor familiei din locuința în care a fost așezat.

Potrivit superstițiilor, crenguța de vâsc aduce cu ea un înger care păzește relația de iubire a partenerilor care se sărută sub ea, se arată în volumul „Cartea de Crăciun”.