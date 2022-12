Locul de vis unde va petrece Laura Cosoi Revelionul. Vedeta arată extraordinar în costum de baie. Foto

După Radu Vâlcan și Adela Popescu, Irina și Răzvan Fodor, Laura Cosoi s-a decis să petreacă Revelionul într-un peisaj de poveste. Frumoasa actriță și tatăl celor trei fetițe ale sale vor petrece Noaptea dintre Ani departe de rutina cotidiană din Capitală. Ce destinație însorită a ales vedeta.

Pe ce insulă exotică va petrece Laura Cosoi Revelionul

Din ce în ce mai multe celebrități din România aleg destinații exotice pentru a petrece Revelionul. Dacă Radu Vâlcan și Răzvan Fodor și-au luat soțiile și au plecat în Thailanda, pentru a sărbători noul an ce vine, Laura Cosoi și soțul ei au aterizat în Vietnam, pentru a celebra sărbătorile de iarnă.

Actrița a povestit pe rețelele sociale și pe blogul ei personal cum li se pare țara și cât de repede s-au acomodat la schimbările fusului orar. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt încântați de destinația turistică aleasă.

„Ne adaptăm încet, încet, fusului orar și, deși suntem rupți de somn, parcă nu vrem să ratăm niciun minut din lumea asta fascinantă. Ieri, după ce am făcut un tur „hop-on hop-off” ne-am oprit la Coma Coffee pentru o specialitate vietnameză, apoi ne-am umplut pungile cu fructe de-ți lasă gura apă din piața Cua-Tay. A mers uns și un masaj tradițional cu intrare din stradă, ca să ne simțim chiar ca “acasă” timp în care copiii au stat în grija maseozelor libere. Asta îmi place în Asia, că oamenii sunt foarte atenți cu copiii și asta îți dă un sentiment de confort și liniște.”, a declarat vedeta în mediul online.

„Am aterizat de câteva zile în insula vietnameză Phu Quo”

Laura Cosoi s-a bucurat de frumusețile insulei vienameze, acolo unde s-a pozat lângă palmieri, a făcut baie în mare și s-a lăsat mângâiată de razele soarelui cald. De asemenea, excursia în Delta Mekong a impresionat-o extrem de mult.

„Pentru escapada in Delta, am vorbit cu o agentie care sa ne faciliteze excursia si, pentru ca am mai fost de doua ori, am ales varianta mai putin turistica. Din Ho Chi Minh faci aproximativ 2 ore, in functie de trafic, iar primul stop l-am facut ca sa luam barca.

Cu aceasta am facut un mic traseu pe Delta, am vazut putin din ce era odata „floating market” de unde am luat o nuca de cocos, doar ca dupa pandemie s-a redus considerabil numarul barcilor care fac tranzactii de pe una pe alta cu diverse produse locale.

Pe malurile Deltei sunt localnicii care locuiesc fie pe barci, fie in casute improvizate din bambus. Nu este un peisaj imbucurator, pentru noi, care suntem obisnuiti cu altceva, dar asa iei contact cu realitatea, cu obiceiurile, modul de viata si cultura lor.

Nu ma refer doar la cei care stau pe apa, ci si la cei din satele locale, care se gospodaresc asa cum stiu ei mai bine si deschid usa turistilor cu tot sufletul.

Am facut si o plimbare pe canalul laturalnic al Mekongului care, clar, este mai putin spectaculos fata de cel turistic, in care desi barcile sunt una in alta, vegetatia si energia locului aduc cu totul altceva.

Deci locurile turistice nu degeaba sunt turistice! Ne-am bucurat si de un pranz traditional, undeva la sat, in jungla, ne-am spalat cu apa din Mekong si ne-am bucurat sa urmarim viata oamenilor asa cum este ea „la țară”.

Am aterizat de cateva zile in insula vietnameza Phu Quoc si ne bucuram mai mult de plaja si de soare. Urmeaza sa mergem in expeditie cat de curand asa incat, daca aveti recomandari le astept cu drag ❤️”, a completat actrița pe Instagram.