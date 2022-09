Decizia luată de Laura Cosoi la nici trei luni de când a născut. Ce spune despre relația actuală cu soțul său. Interviu EXCLUSIV

Laura Cosoi s-a întors pe scenă, la nici trei luni de când a devenit mamă pentru a treia oară. Actrița a început astăzi repetițiile pentru o nouă piesă de teatru, intitulată provizoriu „Amantul”. Cum aceasta alăptează, Laura a mărturisit că-și va lua și fetița cu ea, în cele trei ore în care va munci. Cât despre relația cu soțul său, Cosmin Curticăpean, aceasta ne-a spus că cel de-al treilea copil i-a unit și mai mult și că ambii sunt adepții ca o căsătorie să fie pe viață.

Laura Cosoi a devenit mamă pentru a treia oară în luna iunie, când a adus pe lume cea de-a treia fetiță a sa și a soțului ei, Cosmin Curticăpean. Actrița a urcat pe scenă până în ultima lună de sarcină și a și filmat pentru o nouă producție ce se va lansa în această toamnă.

Mai mult, la nici trei luni de când a născut, Laura s-a întors în cusul zilei de astăzi la teatru, având în program repetiții pentru o nouă piesă, intitulată, provizoriu, „Amantul”.

„E prima zi, astăzi am început repetițiile pentru o nouă piesă. Pentru a nu mă da peste cap cu alăptatul, voi lua fetița cu mine de fiecare dată când se poate. Am și Parcul Cișmigiu alături, și cu atât mai bine. Pot fi și mamă cu normă întreagă și în același timp să merg și la job. Pare paranormal.

Actrița ne-a mai spus că a revenit la greutatea inițială la scurt timp după ce a născut. Nu ține regim, pentru că alăptează, dar are grijă ce mănâncă pentru a nu-i dăuna fetiței.

„Evit să consum fructe și alte alimente care i-ar poate dăuna fetiței. Nu am niciun motiv să țin regim. Am însă grijă ceea ce mănânc. Am început însă să merg la pilates. Cea mică nu a avut colici până acum și nu cred că mai are când să facă, pentru că în curând va împlini trei luni”, a completat aceasta.