Localitățile din România cu denumiri amuzante. Îți e și rușine să spui că ești din Băicoi sau Spermezeu

România se întrece pe sine la numele localităților amuzante. Denumirile unora dintre ele sunt pomenite cu marie rușine. Unde se află acestea și care sunt cele mai celebre datorită numelor lor?

Localități din România cu denumiri rușinoase

România are 20.000 de localități, iar printre ele își fac loc unele dintre cele mai amuzante, dar și rușinoase nume. Cei mai mulți dintre oameni se întreabă de ce ar fi ales cineva asemenea denumiri. Desigur că ies în evidență și au ajuns celebre datorită acestora, dar localnicilor le este rușine deseori să spună unde locuiesc sau de unde se trag. Există zeci de astfel de localități care provoacă râsul și strânesc cele mai proaste glume. Moldova pare să fie în top atunci când vine vorba de denumiri trăznite. De asemenea, Bucovina vine strașnic din spate cu nume care îți descrețesc total fruntea.

Vaslui: Buda, Băleşti, Urlaţi.

Bucovina: Fundu Moldovei. Comune – Ciocănești, Știrbăț.

Nume amuzante:

Băicoi (Prahova)

Borăscu (Gorj)

Băleşti (Vaslui)

Buda (Vaslui)

Bulbucata (Giurgiu)

Căcăcioasa (Vâlcea)

Căcăina (Vaslui)

Căpruţa (Arad)

Cârpa (Caraş-Severin)

Cioara de Sus (Alba)

Cocoşeşti (Alba)

Coţofenii din Dos (Dolj)

Curva (Gorj)

Fălcoi (Olt)

Fierbinţi (Ialomita)

Flămânzeni (Ilfov)

Flămânzi (Botoşani)

Fundătura (Cluj)

Fundu’ Moldovei (Suceava)

Fututa (Prahova)

Gogoşari (Giurgiu)

Însurăţei (Brăila)

Labasint (Arad)

Măciuca (Vâlcea)

Mădulari (Vâlcea)

Mierleştii de Sus (Olt)

Milcoiu (Vâlcea)

Miroşi (Argeş)

Muereasca (Vâlcea)

Paros (Hunedoara)

Pârţeştii de Jos (Suceava)

Sculeni (Iaşi)

Spermezeu (Bistriţa-Năsăud)

Şpring (Alba)

Ştirbăţ (Suceava)

Teţcoiu (Dâmboviţa)

Trebuci (Ilfov)

Udaţi-Mânzu (Buzău)

Urlaţi (Vaslui)

Vărsătura (Brăila)

Vârteşcoiu (Vrancea)

Clujul e fruntea când vine vorba de comune

Județul Cluj are peste 425 de sate, iar dacă reușești să te adâncești puțin în locul unde peisajele și toponimele sunt adevăratele comori vei auzi din spate numele amuzante ale locurilor unde ți-au fost pașii. Din sutele de sate, cluj.com a realizat un top de 49 de locuri care-ți gâdilă urechile când le auzi.

Ciumăfaia » sau „ciuma fetei” – este o plantă erbacee medicinală foarte toxică (și îți cam piere zâmbetul…).

Morțești » dacă tot am început cu… sfârșitul!

Iclozel » un puiuț de Iclod. Un diminutiv al satului vecin Iclod, Iclozel ne duce cu gândul la „a ecloza”.

Câțcău » Exercițiu de dicție: cam câț cău există în Câțcău? Poftim?

Bolduț » de accentuat ideea că doar celor care sunt obișnuiți să formateze texte online li se va părea simpăticuț.

Năoiu » de pronunțat cu voce tare, cu accent ardelenesc; de numărat apoi vocalele.

Comorița » nu doar limba noastră-i o comoară, ci și satele!

Mica și Mărișel » iar dacă ne gândim că „Mica” o fi regionalismul pentru „mamă”, e bine de știut că avem prin Cluj și un „Ticu”. Și Ticu-Colonie.

Ardeova » Arde-o-va sau ba?

Băgara » oamenii din Băgara nu sunt deloc băgăcioși. Din contră.

Macău » Un macac se plimba c-o măciucă-n Macău

Muntele Bocului » Să-i dăm Emilului ce-i al Bocului.

Băbdiu » în loc de Bă, frate… Bă, bdiu!

Blidărești, furculițești, lingurești și poftă bună!

Guga » Sora mai mare a lui Gugăl?

Leurda » E mai tare decât usturoiul, spun cercetătorii.

Sălătruc » Un fel de politruc specializat pe salată (sau pe leurdă?).

Urișor » Nimic nu-i urișor în viață.

Hodaie » aici se presupune că oile sunt extrem de hodinite.

Dosu Napului » Uneori, bătaia e ruptă și din Dosu Napului.

Calea Lată » s-o facem lată prin Calea Lactee.

Tioltiur » sat căzut din Asgard în Midgard. Nu știm cum a ajuns în România, însă.

Pâglișa » Și-am încălecat pe-o Pâglișa…

Geaca » „senza Geaca i cravata”

Cacova Ierii » sună într-un mare fel, nu necesită explicații suplimentare.

Ocolișel » dar bine, dacă te încăpățânezi, poți să treci și prin sat.

Tărpiu » Aici se joacă piua pe tărnaț

Gădălin » Gădălinenii se gâdilă des oare?

Chesău » Que hora es? Es ora 8 în Chesău.

Falca » Cu-o falcă-n cer și una în… Pălatca.

Pălatca

Băgaciu » de altfel, nici oamenii din Băgaciu nu sunt deloc băgăreți. Din contră.

Ploscoș » Pleosc prin bălți în Ploscoș…

Crairât » Fie prințul cât de crai, porcii au rât.

Lobodaș » aici s-au născut culegătorii profesioniști de lobodă. O competiție internațională se desfășoară în fiecare an.

Morlaca » aici sălășluiesc ascunși morlocii lui H.G. Wells, așteptând Mașina Timpului.

Căprioara » păi nu punem noi și ceva drăguț și inocent?

Ciubanca » aka Chewbacca de Cluj.

Pustuța » Pustuț-a gând rău, dar s-a răzgândit că-i de treabă.

Cesoraba » ce-s o rabă, ce-s două.

Cutca » Cum credeți că sună cotcodacul în Cutca? Cutcutac?

Diviciorii Mari s-au divizat în Diviciorii Mici?

Aruncuta » La o aruncuță de băț.

Clapa » Nu-ți trage nimeni clapa-n Clapa.

Bogata / Bogata de Jos și de Sus » avem trei Bogate în Cluj, niciuna nu-i a lui Snoop.

Valea Groșilor » Cercetătorii au descoperit aici că mărimea nu contează.

Băbuțiu » nici vârsta.

Sicfa » Hai Sictir! Hai Sicfa.

Ceaba » Ceaba suntem serioși, dacă nu mai și râdem din când în când.