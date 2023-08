Liza Panait, dezvăluiri dureroase. Totul despre căsnicia cu un soţ dependent de alcool: „I-am simţit şi pe copii în pericol”

Cunoscuta creatoare de modă, Liza Panait a făcut noi dezvăluiri dureroase despre viața sa alături de soțul său ei dependent de alcool. În cadrul emisiunii ”În Oglindă”, creatoarea de modă a vorbit despre momentul în care a decis să o ia de la zero și să se despartă de soțul ei. Această decizie a fost urmată de o serie de provocări.

Care este secretul secretul succesului creatoarei de modă?

Liza Panait este una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă de la noi din țară. Însă, pentru a ajunge în punctul în care se află astăzi, aceasta a fost nevoită să treacă peste mai multe provocări. În ciuda încercărilor grele, îndrăgitul designer mărturisește că a luptat mereu pentru visul său.

„Ați vorbit foarte frumos despre mine, ai dreptate, cumva am făcut sacrificii, am muncit foarte mult, niciodată nu mi-am pus problema să fiu celebră. Până în 1990 am colaborat cu Fondul Plastic și de acolo ne și întrețineam. Mereu mi-am dorit un atelier, angajații mei. Eu mi-am urmat visul, eu nu m-am gândit vreodată la celebritate. Munceai să trăiești, nu să ajungi celebră. Așa a fost calea, am deschis magazine, o linie de producție, de accesorii, poșete, bijuterii. La afacerea de producție e o afacere grea, niciodată nu știi ce te așteaptă”.

Încă de la vârste fragede, Liza Panait a fost supusă unor serii de încercări. Creatoarea de modă a fost nevoită să treacă peste divorțul părinților săi.

„Mama s-a despărțit de tata, am stat cu mama, drumurile s-au separat, am venit spre Roșiori, apoi în București. Tatăl meu am avut o relație normală, nu mi-am permis să îmi judec părinții. Am avut o relație specială cu al doilea tată, eram și foarte mică”.

După divorț, creatoarea de modă a stat pentru o perioadă de timp alături de bunicii ei. Despărțirea de aceștia a afectat-o. Mai mult, se pare că relația dintre ei a avut de suferit.

„În clasa întâi, când am plecat de la bunici. Mereu spuneam că acolo e casa mea, după clasa întâi am plecat în vara aceea, faptul că plecam de lângă bunici mi se părea nedrept. Mi s-a părut că s-a terminat copilăria mea, dar am exagerat, a trebuit să plec de acolo, să vin cu mama. A funcționat totul ca o familie toată viața. Toți pierdem din copilărie. Am pierdut relația foarte apropiată cu bunicii. Au fost ani în care nu a trecut zi în care să nu mi-o imaginez pe bunica cum broda, ne-am mai văzut, mereu”.

Liza Panait, mândră de copii ei

Creatoarea de modă a putut să treacă peste momentele grele din viața acesteia cu sprijinul familiei. Liza Panait se arată foarte mândră de copii acesteia, despre care susține că sunt unul dintre cel mai important lucru.

„Am doi copii minunați de care sunt mândră. În afară de copii nu consider altceva important în viața mea, ce nu a durat, nu a durat. Relația mea nu a durat, am stat 9 ani împreună. Pentru că îi am pe ei nu consider acei 9 ani pierduți. Am câștigat copiii, fără discuție”.

Ce sfaturi are creatoarea de modă pentru femei?

În urma experiențelor prin care a trecut, creatoarea de modă a avut multe lucruri de învățat. La rândul ei, Liza Panait vrea să împărtășească mai multe lucruri din experiența sa. În acest sens, aceasta vine cu o serie de sfaturi pentru femeile care trec prin situații similare.

În cei 9 ani de căsătorie, ca sfat pentru femeile de acum ce ați pierdut? „9 ani am pierdut, dar faptul că sunt copiii e cu totul altceva. În viață toți avem ceva de pierdut, mai mult sau mai puțin. Acum sunt căsătorită de 35 de ani, este cel mai mare câștig al vieții mei. Eu am vrut să pierd, am vrut să se termine. Faptul că am avut ceva de câștigat a fost extraordinar. Nu consider că am pierdut ceva de care să îmi pară rău”.

”Am lăsat tot și am plecat, am luat-o de la 0”

Una dintre cele mai mari provocări pentru vedetă a fost căsnicia de nouă ani. Liza Panait mărturisește că a fost nevoită să pună capăt acelei căsnicii. Astfel că, și-a luat copii și a început să-și croiască propriul drum de la 0.

Ați hotărât să plecați cu un copil în brațe și unul de mână, ce v-a împins? „Când ceva nu funcționează, când cineva nu te înțelege, trebuie să pleci. Îmi trebuie forță ca să stau cu cineva, 9 ani mi-a trebuit forță să rămân. Când am plecat am luat un apartament cu chirie undeva în Colentina, cred că atunci m-am simțit foarte bine, eram lipsită de griji, chiar dacă aveam doi copii. Eram liberă. Am luat-o de la 0, am luat doar copiii și am plecat. Când vrei să te rupi de ceva, dacă vrei să vorbești de o forță, asta e forța, că am lăsat tot și am plecat, am luat-o de la 0”.

Începutul a fost o perioadă destul de grea atât pentru creatoarea de modă cât și pentru copii săi. Potrivit acesteia, la început a fost nevoită să mănânce doar pepene cu pâine. Însă, cu timpul, lucrurile s-au îmbunătățit, iar Liza Panait a început să cunoască succesul.

Pe atunci era greu să o iei de la 0? „Totuși făceau parte din oamenii care nu câștigau mult, dar câștigam. Când am ieșit la creația UCECOM, am avut și noroc. Am putut să îmi schimb situația. Nu ne trebuia la început mare confort, nu mi-am dorit marea cu sare peste noapte. Nu aveam nici mobilă când am plecat, mâncam pepene cu pâine și nu am murit de foame. Nu a fost ceva greu, țin minte că eram bine. Părinții nu trebuie să îi judeci. Nu trebuie să rămâi niciodată pentru binele copiilor, că le faci rău și lor. Copiii cresc, analizează și într-un final își dau seama că așa a trebuit să fie. Să ții copiii într-o familie în care nu e fericire, e o greșeală. Nu sunt de acord cu cei care se despart și le spun copiilor lucruri urâte despre partener”.

În spatele acestei decizii, au fost foarte multe lucruri care au motivat-o să plece. La un moment dat, aceasta nu se mai simțea în siguranță altături de soțul ei care consuma băuturi alcoolice.

„Câteodată îți dorești ca omul de lângă tine să fie treaz, nu să îl găsești beat mereu. I-am simțit și pe copii în pericol din cauza situației cu alcoolul. Copiii realizează, și fata mi-a zis ”hai să facem ceva pentru el”. Dacă pe el îl lua somnul beat pe fotoliu și acolo rămânea, ei văd, că spun, că nu spun, ei văd. Și văd totul ca pe un pericol”.

Între timp, acesta s-a stins din viață. Liza Panait a refuzat să meargă la înmormântarea fostului soț. În schimb, cei doi copii ai săi au mers.

„Da, eu nu am mers niciodată la înmormântare, mi-a părut rău că a murit, el și-a dorit să moară, putea face ceva să trăiască. Copiii au mers la înmormântare. Sunt unii oameni care vor să facă în fiecare zi același lucru, viața nu e așa. El nu și-a gestionat viața, băutura e ca un drog, de băutură nu prea poți să te lași”.

Liza Panait susține că a fost nevoie să se bazeze pe proprile ei puteri pentru a ieși din acest impas. Cu timpul, aceasta a ajuns să câștige mai bine.