Nicoleta Luciu revine pe scenă la 42 de ani. Ipostază surpriză: „O asemăn cu Sophia Loren” EXCLUSIV

Nicoleta Luciu se pregătește de prima prezentare de modă cu public, după restricțiile din pandemie. La 42 de ani, ea continuă să rămână una dintre cele mai solicitate vedete, ca fotomodel. Designerul Liza Panait ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre Nicoleta Luciu, cu care colaborează de peste 15 ani, și pe care o aseamănă, deloc întâmplător, cu actrița Sophia Loren.

Nicoleta Luciu continuă să prezinte colecțiile valoroșilor noștri designeri. Deși are 42 de ani, trecerea timpului nu i-a furat câtuși de puțin frumusețea, care i-a adus celebritatea, dar și contracte bănoase în modelling și în publicitate. Designerul Liza Panait ne-a vorbit despre colaborarea cu Nicoleta, una îndelungată și benefică de ambele părți și care a trecut proba timpului:

„Pe Nicoleta Luciu am avut-o și la ultima ședință foto, realizată la Palatului Mogoșoaia, colecție pe care, din păcate, nu am prezentat-o cu public, pentru că a fost început de război. Doar am postat fotografiile pe conturile sociale, în care Nicoleta prezintă numeroase ținute. În unele cadre o asemăn cu Sophia Loren, mai ales în cele în care poartă rochia neagră, romantică și elegantă, din catifea și din voal plisat.

Liza Panait colaborează însă și cu două nume sonore din lumea filmului. Este vorba despre Maia Morgenstern și despre Manuela Hărăbor, pe care o știți și din pelicula ”Pădureanca”, rol care a făcut-o faimoasă:

”Da, lucrez și colaborez foarte bine și cu Maia și cu Manuela, am realizat și cu ele inedite ședințe foto. Am ales vedete din categoria 40-60 de ani. Acesta este bussines-ul meu, așa funcționează la mine, nu știu cum este la alții. Nu pot să îmbrac doar fete de 18 ani. Lucrez pentru toate categoriile de vârstă și pentru orice tip de talie”.

Liza Panait ne oferă prilejul de a o revedea pe Nicoleta Luciu din nou pe scenă:

Nicoleta Luciu arată impecabil la 42 de ani, însă a recunoscut că are grijă la alimentație, dar și că apelează la ajutorul medicului estetician, pentru tratamente, în special de stimulare a colagenului:

„Îmi fac injecții cu aminoacizi, plus un aparat cu 25 de ace, care intră toate în piele și stimulează colagenul. După cinci ședințe, întinerești între cinci și zece ani. Trebuie să fac cinci ședințe, fiecare de o oră, o dată pe lună. Iar o singură ședință e 250 de euro.

În general, am și mare grijă ce mănânc. Eu am avut probleme cu îngrășatul. Când am citit că lactatele și carnea te îmbătrânesc, am zis stop! Și nu mai mănânc de vreo patru ani. Carne mai gust când mai fac perișoare sau când gătesc”, a declarat ea, într-un interviu recent pentru Impact.ro.