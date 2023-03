Cum arată corpul Nicoletei Luciu la 42 de ani. Ținuta care i-a lăsat formele la vedere FOTO

Nicoleta Luciu a revenit în forță în lumina reflectoarelor, după ani buni petrecuți la Miercurea Ciuc, acolo unde s-a dedicat întru totul familiei sale. Pe lângă filmările pe care le-a avut la diferite show-uri de la Antena 1, fostul iepuraș Playboy a urcat și pe podiumul de modă, acolo unde va continua să fie prezentă și în viitor, chiar dacă a ajuns la 42 de ani. Silueta ei de invidiat o ajută din plin!

După o absență de aproape opt ani din showbiz-ul autohton, vedeta TV a revenit în forță în lumina reflectoarelor. Deși are 42 de ani, trecerea timpului nu i-a furat câtuși de puțin frumusețe. Astfel că, Nicoleta Luciu și-a dorit cu ardoare să revină în mediul unde a cunoscut celebritatea.

Iar ofertele au început să curgă imediat, ea luând parte deja la filmările mai multor emisiuni de la Antena 1. Totodată, bruneta s-a întors și la prima sa dragoste, modellingul, domeniu în care a activat mai bine de 20 de ani.

Recent, Nicoleta Luciu a prezentat pentru un onorariu frumușel la Palatul Mogoșoaia pentru Liza Panait, designerul alături de care a avut o colaborare îndelungată și benefică. Creatorul de modă postează adesea fotografii cu modelele sale pe rețelele sociale, acolo unde poate fi văzută și superba brunetă.

Nicoleta Luciu arată impecabil la 42 de ani și a recunoscut că este extrem de atentă la alimentația și stilul ei de viață, Totodată, a admis și faptul că apelează la ajutorul medicului estetician, pentru tratamente, în special de stimulare a colagenului:

„Îmi fac injecții cu aminoacizi, plus un aparat cu 25 de ace, care intră toate în piele și stimulează colagenul. După cinci ședințe, întinerești între cinci și zece ani. Trebuie să fac cinci ședințe, fiecare de o oră, o dată pe lună. Iar o singură ședință e 250 de euro.

În general, am și mare grijă ce mănânc. Eu am avut probleme cu îngrășatul. Când am citit că lactatele și carnea te îmbătrânesc, am zis stop! Și nu mai mănânc de vreo patru ani. Carne mai gust când mai fac perișoare sau când gătesc”, a declarat ea, într-un interviu pentru Impact.ro.