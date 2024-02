Liviu Vârciu, un nou scandal cu vecinii din Greenfield. O mașină a artistului a fost lovită în parcare: ‘Am camere peste tot, să-mi scrie’

Liviu Vârciu, unul dintre cei mai cunoscuți artiști și prezentatori TV din România, se află din nou în centrul atenției, de data aceasta din cauza unui incident neplăcut petrecut în cartierul Greenfield, unde locuiește. Recent, artistul a făcut public pe rețelele de socializare un incident nefericit care a avut loc în parcarea complexului rezidențial, unde mașina sa a fost lovită de un alt autoturism. Indignat de această situație, Vârciu nu s-a sfiit să își exprime frustrarea și să amenințe cu măsuri drastice împotriva vinovatului.

Totul a început atunci când Liviu Vârciu a postat pe pagina sa de Facebook un story în care a făcut un apel către persoana responsabilă pentru avarierea mașinii sale.

Vezi și: Liviu Vârciu, în centrul unui nou scandal de amploare la început de an: „Apel la bunul-simț al domnului”. Vedeta ia măsuri din februarie EXCLUSIV

În mesajul său, artistul a menționat că știe tot ce s-a întâmplat, pentru că are camere de supraveghere în zonă și, în consecință, îl îndeamnă pe vinovat să își asume responsabilitatea și să îl contacteze în mod urgent.

„Deșteptul care mi-a lovit mașina, să-mi scrie, că am camere peste tot. Anunț poliția și belești ****. Scrie-mi urgent”, a spus Vârciu.

Liviu Vârciu a fost extrem de deranjat de acest incident, mai ales că se petrece în locuința sa, într-un loc unde ar trebui să se simtă în siguranță. El i-a spus celui care a făcut fapta să îl sune înainte ca artistul să apeleze la poliție.

Nu este prima dată când Vârciu se află în mijlocul unui scandal legat de locuința sa din Greenfield.

Vezi și: Liviu Varciu aleargă din greu pentru bani la Antena 1. 1.500 de km pentru Bravo, tată! VIDEO EXCLUSIV

El a dezvăluit recent, în cadrul unei apariții la Antena Stars, că a luat decizia de a închiria un loc de parcare în apropierea casei sale, ca urmare a conflictelor repetate cu vecinii săi.

Frustrat de certurile și discuțiile interminabile legate de locurile de parcare, artistul a hotărât să găsească o soluție practică pentru această situație.

„În fața casei mele, am patru mașini și în parcare, unde este un supermarket, am două mașini. Și acum ca să îi anunț pe colegii mei, pe vecinii mei frustrați sau oameni care au probleme, în general, cu câte mașini are Vârciu…”, a declarat artistul.