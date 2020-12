Liviu Vârciu trăiește o dramă de Crăciun. Ce a pățit vedeta cu fix 2 zile înainte

Virusul care face ravagii în toate țările pare că nu iartă pe nimeni. Astfel că și Liviu Vârciu a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Ce a declarat artistul de la ”Te cunosc de undeva”, pe pagina oficiala de Instagram și care este starea de sănătate a acestuia.

Liviu Vârciu trăiește o dramă de Crăciun

Liviu Vârciu are obiceiul de a-și ține la curent fanii cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Și de această dată a făcut-o, spunându-le că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Tot Liviu Vârciu a ținut să le dea un mesaj de Crăciun fanilor săi, iar în acest mesaj, vedeta de la Antena 1 a anunțat și că are coronavirus. Evident că, acesta a presărat și o glumă printre spusele sale, iar printre tradiționalele urări de Crăciun, a ținut să le spună ”„când ar trebui să facă Covid”, și nu oricum, ci chiar de Crăciun.

„Crăciun fericit dragilor să fiți sănătoși că e cel mai important și dacă vine Moș Crăciun la voi și-l vedeți să-i spuneți să nu vină la mine. Sunt izolat! Da, l-am luat! Trebuie să știi când să faci Covid nu așa. L-am luat fix de Crăciun”.

Care este starea de sănătate a lui Liviu Vârciu

De altfel, Liviu Vârciu și-a continuat glumele în ce privește coronavirusul, spunând că Moș Crăciun nu mai are cum să vină acum la el, dacă are virusul. Acesta a spus și că se simte bine, însă că are ușoare simptome.

„E bine ca nu imi mai bat capul cu Moș craciun. ca n are cum sa vina. ii e frica sa nu se imbolnaveasca. Sunt bine, sunt sanatos , am capul un pic greu dar oricum îl am mare. Vă pup, vă iubesc. Să aveți sărbători liniștite, fericite și purtați mască, că e groasă. Acum de sărbatori e groasă.”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.

Liviu Vârciu a mai ținut să le vorbească fanilor săi și despre importanța măștilor și a îndrumat toți internauții să poarte mască, în special acum, de Crăciun și de Anul Nou!

Liviu Vârciu are trei copii, o fată în vârstă de 18 ani, pe nume Carmina, o fetiță de doi ani, pe nume Anastasia, dar și un băiat de numai câteva luni, pe nume Liviu Matei. Acesta a ținut să-i facă public o declarație de dragoste partenerei sale de viață, Anda Călin.

„Și-acum mă îndrăgostesc. Mă îndrăgostesc de Anda în fiecare zi. Mă despart de Anda în fiecare zi, mă împac cu Anda în fiecare zi. Și-acum, când am una care merită, că mi-a făcut doi copii, stau în dubii. Că am comis-o când eram tânăr”, a spus Liviu Vârciu.