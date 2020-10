Fiica lui Liviu Vârciu, la medicul estetician. Ce își va modifica: ”Îl ciopărțesc”

Fiica lui Liviu Vârciu, Carmina, care abia a făcut 18 ani, este deja hotărâtă să apeleze la bisturiul medicilor esteticieni pentru a-și remodela nasul. Când a auzit asta, Liviu Vârciu a avut o reacție uluitoare.

Fiica lui Liviu Vârciu, anunț șoc. Ce vrea să facă tânăra Carmina

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu vrea să își opereze nasul. Liviu Vârciu și Carmina au o relația tată-fiică excelentă, mai ales că, în scurt timp, tânăra se va muta în București, pentru a merege la facultate, motiv pentru care, tatăl ei i-a cumpărat deja un apartament, într-o zonă scumpă din București.

Chiar dacă Carmina s-a aflat mereu la distanță, Liviu Vârciu s-a implicat trup și suflet în deciziile fiicei sale, numai că acestea au început să fie din ce în ce mai mari, mai importante și mai multe odată cu înaintarea în vârstă.

Carmina vrea să își opereze nasul

Acum, după ce a împlinit 18 ani, Carmina și-a anunțat fanii de pe Instagram că este mai pregătită ca niciodată să treacă pragul medicului estetician, pentru a-și opera nasul. ”Abia aștept să fac operația la nas. La anul, în iarnă, îl ciopârțesc”, a spus Carmina, fiica lui Vârciu, pe pagina personală de Instagram.

După această veste, Liviu Vârciu a avut și el o primă reacție, deloc indulgentă. Liviu Vârciu nu este de acord cu decizia fiicei sale și crede că este doar un moft adolescentin. În plus, deși nu gândesc la fel, cântărețul a mărturisit că nu-și poate obliga fiica să-i respecte decizia, ci îi poate oferi doar un sfat părintesc.

Liviu Vârciu nu își lase fiica să se opereze

”Eu am avut discuția asta cu ea de când era mică. Nu o să se opereze la nas. O să se opereze la nas când vreau eu. Este negociabilă discuția, ea tot insistă, eu nu sunt de acord, să vedem, poate, la un moment dat, cădem la un numitor comun. Eu pot doar să îi dau un sfat, nu o pot obliga. Ea decide că este majoră, dar este un moft, nu are deviație de sept.

Fata mea este o fată foarte frumoasă, dar are ea problema asta de adolescent, sper să-i treacă într-un an de zile. Ea este un copil bun, foarte ascultător, sper să fie și o adolescentă la fel de bună. Nu am avut probleme cu ea până acum, mă face mândru mereu”, este reacția lui Liviu Vârciu după ce fiica sa a anunțat public că abia așteaptă să inre pe mâna medicului estetician.