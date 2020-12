Secretul fructului genial pe care trebuie să îl consumi de Crăciun. Cum îți apără organismul

Multe dintre persoane se înfruptă cu poftă din numeroasele preparate de pe mesele de Sărbători. Dar ca să nu existe neplăceri digestive precum indigestia este bine să aveți grijă la obiceiurile alimentare. Un truc în acest sens este includerea la aceste mese a unui fruct care ale cărui beneficii în susținerea digestiei sunt demonstrate.

Secretul fructului genial pe care trebuie să îl consumi de Crăciun

Preparatele tradiționale de Crăciun sunt o reală provocare pentru stomac și pentru ficat, cu atât mai mult dacă există persoane care au și unele probleme de sănătate. Mai ales pentru cei care au ținut și post, aceștia trebuie să fie foarte cumpătați și să mănânce ecchilibrat. Dacă se vor înfrupta din sarmale, salată de beuf, cârnați și alte preparate tradiționale, riscă să facă indigestie. De asemenea, este foarte important ca persoabele care au afecțiuni hepato-biliare să evite combinația de mâncăruri grele și alcool. Mai mult, pacienților cu boli cronice le este recomandat ca între felurile de mâncare să fie o distanță de cel puțin 4-5 ore. Trebuie, de asemenea, să se evite și combinațiile greu digerabile, de genul proteină cu carbohidrați, iar fripturile trebuie musai însoțite de legume crude, fierte sau înăbușite. Cei care au probleme de hipertensiune trebuie să aibă grijă la aportul de sare și de grăsimi animale.

Ananasul, o sursă de enzime necesară digestiei

Se știe că, în general, se recomandă ca fructele să se consume la distanță față de alte mese. Dar ananasul este însă o excepție. Ca să ajute digestia și ca să se prevină balonarea, este recomandat consumul a două felii de ananas proaspăt, fie înainte, fie imediat după masă, îndeosebi dacă s-a consumat carne. Ananasul este un fruct exotic care conține enzime precum bromelina, ce are efecte antiinflamatoare, ajutând la prevenirea constipației și a indigestei. Mai mult, ananasul conţine niveluri mari de de magneziu, un antioxidant important, tiamină, vitaminele B1 şi B6 care sunt implicate în producţia de energie. Ananasul conţine cantitatea recomandată de vitamina C. Vitamina C este un antioxidant solubil în apă ce previne distrugerea celulară.

Dar să nu uităm că efecte benefice în digestie are și kiwi. De asemenea, trebuie menționat aici și faptul că un alt aliat în digestia alimentelor bogate în grăsimi și proteine este sucul de lămâie. Este bine ca friptura să fie însoțită de o salatî de plante amare și digestive precum rucola sau murăturile, care sunt bogate în probiotice ce susțin flora intestinală.