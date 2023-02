Liviu Vârciu s-a șmecherit: „Prefer scaunul de regizor, decât să mă fugărească Nea Marin prin coclauri!”. De câți bani are nevoie pentru noul film EXCLUSIV

Liviu Vârciu s-a șmecherit. Vedeta în vârstă de 41 de ani are în plan, pentru acest an, o continuare a peliculei „Zăpadă, ceai și dragoste”, care s-a bucurat de succes atât în cinematografe, cât și pe Netflix. El ne-a povestit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre noua producție, pentru care trebuie să facă rost de foarte mulți bani, dar și despre relația profesională cu Nea Marin.

Liviu Vârciu se zbate să facă rost de bani pentru finanțarea acestui film:

Actorul aduce și argumente în favoarea deciziei sale:

„La ora la care am realizat primul film nu am știut ce înseamnă să fii și producător, și sponsor, ca să zic așa. Eram uneori în mijlocul filmărilor și mă trezeam cu câte un telefon sau cu cineva care-mi cerea o sumă de bani pentru nu știu ce operațiune. Când să te concentrezi mai bine la scenă, când să vezi dacă cel ce-ți cere banii are motive întemeiate s-o facă. Așa că nu mai vreau să trăiesc stresul de atunci. Nu mai vreau să amestec apele, fiindcă prima dată nu am știut ce ascunde chestia asta!”, a mai adăugat el.