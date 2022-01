Ce îi face Liviu Vârciu lui Nea Mărin, de fiecare dată. Vedeta Antenei 1 a spus adevărul

Liviu Vârciu și nea Marin Barbu sunt două dintre cele mai apreciate și îndrăgite vedete de televiziune din România. Cei doi au o relație specială de prietenie, ce se poate vedea cu ochiul liber, atunci când trec prin diferite peripeții în cadrul emisiunii „Poftiți pe la noi”. Ce legătură puternică există între prezentatorul TV și celebrul coregraf.

Milioane de români se amuză, în fiecare seară la Antena 1, atunci când Nea Marin îl apostrofează și-l aleargă pe Liviu Vârciu, pentru a-l „pedepsi” pentru peripețiile artistului. În spatele show-ului se află o amiciție frumoasă ce durează de foarte mulți ani.

Prezentatorul de la Antena 1 și faimosul coregraf în vârstă de 63 de ani au o relație strânsă de prietenie, iar cei doi au trecut prin multe greutăți de-a lungul timpului, sprijinindu-se reciproc.

Atunci când a pus bazele proiectului Poftiți pe la noi, simpaticul Nea Marin Barbu nu putea să-l lase deoparte pe „băiatul lui” Liviu Vârciu.

„Mie niciodată nu îmi este greu, pentru că știu ce echipă am în spate. Atunci când ai o echipă de valoare, nu ai cum să ratezi, mai ales că mi-a plăcut foarte mult și ideea. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi pus în rolul de primar, chiar și 4-5 zile, în satele cu tradiții din România.

Nu mi-a fost deloc greu și chiar m-am bucurat de tot ce am trăit la filmări. Am făcut tot ce este posibil să promovez zonele frumoase din România, în care se manifestă tradiția adevărată. Eu și Liviu Vârciu suntem ca șoarecele și pisica! De la început am fost așa și cred că așa o vom ține cât vom fi pe pământ.

Noi nu putem să fim altfel, căci ne cunoaștem unul pe celălalt foarte bine, iar Liviu știe cum reacționez eu și caută mereu să mă încurce.”, a declarat celebrul coregraf Marin Barbu, în exclusivitate pentru click.ro.