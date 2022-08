Liviu Vârciu și Nea Marin, din nou împreună la TV. Emisiunea pe care o pregătesc cei doi: „Un rău necesar” EXCLUSIV

Liviu Vârciu și Nea Marin, din nou împreună la TV! Două dintre cele mai populare prezențe ale show-ului „Poftiți pe la noi”, sunt Liviu Vârciu și celebrul Nea Marin. Nu de puține ori fanii emisiunii au râs copios pe seama aventurilor celor doi. Ce spun Nea Marin și Liviu Vârciu despre prietenia lor? IMPACT.RO a vorbit cu fiecare dintre ei înaintea debutului filmărilor pentru un nou sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi” .

Liviu Vârciu și Marin Barbu, alias Nea Marin, revin la vremurile lor cele mai bune. Cei doi vor face iar echipă, chiar de la începutul toamnei, fiindcă se pregătesc să reia filmările pentru emisiunea de succes „Poftiți pe la noi”.

Cei doi au vorbit cu IMPACT.RO despre ce înseamnă această colaborare pe care o au împreună de 12 ani. Liviu Vârciu vorbește despre colaborarea cu partenerul său ca despre „un rău necesar”.

Fostul solist s-a transformat foarte repede într-o reală vedetă de televiziune. Dar și într-un actor cu mare potențial. Vârciu nu se sfiește să afirme că relația sa cu Nea Marin s-ar putea caracteriza în doar câteva cuvinte.

Mai exact, în acest fel: „Eu sunt Pește, din punct de vedere al zodiei. Iar el încearcă să mă scoată din acvariu!”.

Liviu Vârciu spune că abia așteaptă să pornească din nou la drum alături de Nea Marin, dar și de restul colaboratorilor emisiunii, în încercarea lor de a găsi noi subiecte speciale pentru telespectatori.

Filmările pentru fiecare nouă ediție au durat în medie circa două luni, chiar și pe durata recentei pandemii, în care întreaga distribuție a trebuit să filmeze ținând cont de anumite constrângeri de ordin medical.

La rândul său, Nea Marin spune că ține foarte mult și „la Liviu Vârciu, și la prietenul lui, Andrei”.

Nici unul, nici celălalt nu se încumetă să găsească o dață țintă a încheierii colaborării lor. Dacă Nea Marin afirmă că el va pune totuși cel dintâi capăt colaborării, întrucât e mai în vârstă, având 64 de ani împliniți, Liviu Vârciu, 41 de ani, e mult mai optimist.

„L-am întrebat și eu o dată, mai în glumă, mai în serios, până la vârstă crede că o să mă alerge cu nuiaua în mână, pe la diverse emisiuni? Și am avansat și o cifră. 70 de ani, am spus eu?! S-a întors și mi-a aruncat-o în față: , băiete, dacă am să pot, am să te alerg și când voi avea 100 de ani!>. Ce poți să mai adăugi!”, a precizat Liviu Vârciu.