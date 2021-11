De ce Liviu Vârciu nu și-a plătit actorii care apar în filmul lui. Am aflat tot adevărul EXCLUSIV

Liviu Vârciu le-a rămas dator vândut actorilor ce au jucat în primul său film. „Au muncit gratis, doar cu inima deschisă!”. Cum se va revanşa faţă de ei, ca să-l ajute şi cu partea a doua.

Liviu Vârciu, 40 de ani, e deopotrivă recunoscut ca un bun actor, dar şi ca solist român. Aşa că lumea nu a fost foarte mirată atunci când a aflat când el are o mare dorinţă în viaţă, aceea de a produce propriul său film.

După luni de muncă de convingere, de identificare a celor mai bune soluţii, de filmare, dar şi de aşteptare, fiindcă pandemia a fost şi mai este un adversar redutabil, Vârciu a dat lovitura: filmul său, „Zăpadă, ceai şi dragoste” a fost lansat. Ba chiar a prins foarte tare la public, iar acum poate fi vizionat pe platform Netflix.

El spune că întreaga producţie a peliculei a costat circa 400.000 de euro, din care 60% a suportat Liviu Vârciu, iar restul un partener de-al său.

„Nu am găsit la acel moment bani pentru cei din distribuţie. Însă asta înseamnă să ai prieteni buni. Am vorbit cu fiecare dintre ei atunci când am pornit la drum. Mi-am dorit să am un mixt în distribuţie, şi actori profesionişti, şi oameni care nu au avut niciodată de-a face cu aşa ceva. Aşa au apărut un Pepe, un Alex Velea, un Dan Negru.

Pe lângă un Cosmin Seleşi, Paula Chirilă sau Angel Popescu. Cu toţii au fost extrem de deschişi ideii şi m-au ajutat cât de mult au putut. Se şi vede din munca finală. M-am consultat în aproape toate deciziile luate cu regizorul Cătălin Bugean şi am luat hotărârile de comun accord”, adaugă acelaşi Liviu Vârciu.